Navalni kutup bölgesine sürgün edilmiş

Kendisinden bir süredir haber alınamayan cezaevindeki muhalif Rus lider Navalni'nin kutup bölgesindeki bir ceza kolonisine nakledildiği ortaya çıktı.

İki haftadan uzun bir süredir nerede olduğu bilinmeyen cezaevindeki muhalif Rus lider Aleksey Navalni'nin, Sibirya’da bir hapishaneye nakledildiği bildirildi.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalni'yi bulduk. Şu anda Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Kharp yerleşiminde bulunan IK-3'te (ceza kolonisi)" ifadelerini kullandı. Yarmiş, avukatının Navalni'yi ziyaret ettiğini ve muhalif siyasetçinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Kharp bölgesi Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alıyor. Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı yöneten Ivan Zhdanov da, bölgenin "En kuzeyde yer alan, en uzak ceza kolonilerden biri" olduğunu söyledi.

Ceza kolonisi, çoğunlukla sürgün mahkumların gönderildiği bir ada veya uzak bölgelerdeki topraklar için kullanılan bir tanımlama.

"Seçimler öncesinde izole ediliyor"

Zhdanov, dış dünya ile temasın çok az, toprağın sürekli donuk olduğu bölgede koşulların da çok ağır olduğunu ve özel bir yönetim şeklinin uygulandığını söyledi. Zhdanov'a göre Kremlin rejimi, Navalni'yi Mart ayındaki seçimler öncesinde izole etmeyi hedefliyor. Navalni'den uzun süre haber alınamaması, demiryoluyla haftalar süren olası bir cezaevi nakline işaret ediyordu.

2021 yılında demir parmaklıkların arkasına atılana dek Rusya'da büyük çaplı Putin karşıtı gösteriler düzenleyen Navalni'nin ortadan kaybolması, arkadaşları, hak savunucuları ve Batılı hükümetler arasında endişeye neden olmuştu.

"Aşırıcılık" suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Aleksey Navalni, daha önce de bir suikast girişiminden kurtulmuştu.

Rusya'da Mart 2024'te yapılacak seçimlerde beşinci dönemi için yarışacak olan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zorlanmadan ipi göğüslemesi bekleniyor. Muhalif figürlere yıllardır yoğun baskı uygulayan Moskova'nın bu politikası Ukrayna'nın işgalinden sonra daha da güçlendi.

AFP / GY,ET

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