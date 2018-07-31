 Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu | TÜRKİYE | DW | 08.08.2018

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TÜRKİYE

Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimde bir ön mutabakata varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak.

Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve iki hafta önce ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın durumuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bir açıklama yaptı.

Nauert, Salı günü düzenlediği basın toplantısında iki ülkenin Brunson konusunda anlaşıp anlaşamadığı sorusu üzerine, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" ifadesini kullandı.

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Brunson krizi sonrası ABD'nin Ankara'daki büyükelçiliğinden açıklama geldi. Açıklamada "Mevcut gerginliğe rağmen ABD Türkiye'nin sağlam dostu olmayı sürdürüyor" denildi. Türkiye'den bir heyet ise ABD'ye gidiyor. (07.08.2018)

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Rob Berschinski, Trump yönetiminin Brunson davasını kullanarak "destekçilerine hoş görünmeye çalıştığı" görüşünde. (06.08.2018)

ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik yaptırım kararına Türk Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada, "saldırgan tutumun karşılığının verileceği" belirtildi. (01.08.2018)

ABD'nin yaptırım kararı Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir gerginliğe neden oldu. TBMM'deki dört parti, iki bakanı hedef alan ABD yaptırımlarına yayımladıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi. (02.08.2018)

ABD Hazine Bakanlığı, papaz Andrew Brunson'ın "haksız tutukluluğu" gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldığını açıkladı. (01.08.2018)

Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana cezaevinde olan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi. Adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilen Brunson, bulunduğu konutu terk edemeyecek. (25.07.2018)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü hatırlatan Nauert, ABD'nin geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e getirdiği yaptırımların işe yarayıp yaramadığı sorusuna da "Yaptırımlar hakkında yorum yapamam" yanıtını verdi.

Nauert, "Eğer bir ilerleme kaydedilip kaydedilemediğini soracak olursanız, sanırım bizim istediğimiz ilerleme papaz Brunson, Türkiye'deki temsilcilik çalışanlarımız ve diğer ABD vatandaşlarının eve dönmesidir. Bu bizim arzu ettiğimiz ilerleme ve belli ki henüz orada değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye'den heyet Çarşamba günü ABD'de

İki ülke arasındaki Brunson gerginliğini düşürmek üzere Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği bir heyet Çarşamba günü ABD'li yetkililerle görüşecek.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yaptırım kararı getiren tutukluluk

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluk durumundan dolayı geçen hafta Soylu ve Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını hedef alan ve ABD'li kişi ve kurumların bu bakanlarla iş yapmasına yasak getiren yaptırımlarını açıklamıştı.

Bunun üzerine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de muhalefet partilerinin de aralarında olduğu siyasi çevreler tepki göstermiş, ancak krizle bağlantılı olarak Türk lirası ABD doları karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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