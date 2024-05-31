NATO'nun en büyük tatbikatı sona erdi

NATO'nun Soğuk Savaş sonrası gerçekleştirdiği en büyük tatbikatta sona gelindi. 90 bin asker ülkelerine dönüyor.

Türkiye dahil 32 ittifak üyesi ülkeden toplam 90 bin askerin katıldığın NATO'nun Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatında sona gelindi. İttifakın kuzey doğu sınırlarında dört aydır devam eden savaş oyununun ardından, birlikler eve dönüş manevralarına başladı.

Rusya'yı NATO sınırlarına yönelik saldırgan tavırlardan caydırmayı hedefleyen tatbikatta; toplam 50 savaş gemisi, 80 savaş uçağı ve bin 100'den fazla zırhlı araçla ortak eğitimler icra edildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından üzerinde uzlaşılan yeni savunma planları ilk kez kullanıldı.

NATO, 32 ülkeden 90 bin askerin katılımıyla Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatını yaptı. Fotoğraf: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

Moskova'nın saldırganlığıyla bölgede değişen güvenlik durumuna bir yanıt olarak planlanan Steadfast Defender tatbikatı ile, ittifak üyesi ülkelerden kara birliklerinin, NATO'nun doğu kanadına sevkıyatı prova edildi. Müttefiklere yönelik olası bir Rus saldırısı durumunda hangi manevraların nasıl gerçekleştirileceğine odaklanıldı.

İttifakın 5'inci maddesi bir üye ülkeye yönelik saldırı durumunda diğerlerinin korumasını şart koşuyor. 5'inci madde daha önce sadece bir kez, 11 Eylül 2001'de El Kaide'nin ABD'de gerçekleştirdiği terör saldırıları sonrası kullanıldı.

Türkiye tatbikat kapsamında; ABD ve İngiltere dahil 9 ülkenin katılımıyla Polonya'da icra edilen "Dragon 24" eğitimlerine katılmıştı. Steadfast Defender'dan önce NATO'nun en büyük tatbikatı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce, 1988 yılında 125 bin askerin katılımıyla yapılmıştı.

dpa/TY,MUK

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