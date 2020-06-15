 NATO′nun doğu Avrupa planına Türkiye′den blokaj | DÜNYA | DW | 15.06.2020

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DÜNYA

NATO'nun doğu Avrupa planına Türkiye'den blokaj

NATO'nun doğu Avrupa'daki yeni savunma planlamasını hayata geçirme girişimi Türkiye'ye takıldı. Türkiye, plana onay vermek için PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak sınıflandırılmasını istiyor.

Brüksel'deki NATO merkezi önündeki Türk bayrağı

Brüksel'deki NATO merkezi önündeki Türk bayrağı

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Türkiye, NATO'nun doğu Avrupa'da hayata geçirmek istediği yeni savunma projesine onay vermek için bazı koşullar öne sürdü.

NATO merkezindeki gizli belgelere dayandırılan haberde, ittifak üyesi Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına güçlü bir destek karşılığında planı onaylamak istediği belirtildi. Türkiye'nin öne sürdüğü koşullar arasında Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplar PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak sınıflandırılması olduğu ifade ediliyor. Ancak çok sayıda ittifak üyesinin bu talebe sıcak bakmadığı aktarılıyor. 

Türkiye'nin uygulanmasını engellediği "graduated response plans" isimli savunma planı, NATO'nun Rusya'ya karşı aldığı caydırıcılık önlemlerinin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Planda, kriz ya da saldırı durumlarında tehdit altında kalan ittifak üyelerinin nasıl destekleneceği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Acil bir durum söz konusu olduğunda da NATO'nun "süper hızlı" müdahale birliklerinin harekete geçirilmesi öngörülüyor.

Kırım krizi sonrası oluşturuldu

Baltık ülkeleri ve Polonya'yı kapsayan bu yeni savunma planı, Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından 2015 yılında oluşturulmuş, geçen yılın Aralık ayında düzenlenen NATO Zirvesi'nde de planın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve sonunda yaptığı açıklamada planın desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.

NATO'da kararlar oybirliği ile alınıyor. Türkiye'nin blokajı nedeniyle de plan hayata geçirilemiyor.

Alman haber ajansı dpa, konuyla ilgili olarak NATO merkezinden de bilgi almak istendiği, ancak NATO'dan bu konuda açıklama yapılmadığı belirtildi. NATO sözcüsünün gizlilik kararı nedeniyle bu konuda açıklama yapamayacağını söylediği aktarıldı. Ajans, Türk yetkililerin de "doğası gereği ittifak için hassas ve mahrem konuların basın malzemesi olmamasına karşı oldukları" yanıtını verdiği belirtildi.

dpa/HS,TY

 

©️Deutsche Welle Türkçe

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