Ukrayna'ya takvim yerine "güçlü" mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk günü sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Müttefik ülkelerin zirvenin sonuç bildirgesinde uzlaşmaya vardığını duyuran Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun "üyeler (konuyla ilgili) uzlaşmaya vardığında ve koşullar yerine geldiğinde" Ukrayna'ya üyelik davetinde bulunacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Fotoğraf: PETRAS MALUKAS/AFP

Sonuç bildirgesinde hangi ifadeler yer alıyor?

"Ukrayna'nın geleceği NATO'dur" ifadelerinin yer aldığı sonuç bildirgesinde "2008 yılında Bükreş'teki zirvede Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı yönünde verdiğimiz taahhüdü tekrar teyit ediyoruz" deniliyor.

Bildirgede NATO'ya üye olmak için ülkelerin yerine getirmesi gereken Üyelik Eylem Planı'na Ukrayna özelinde gereksinim bulunmadığı ifade ediliyor. NATO ülkelerinin "güvenlik ve savunma sektörünün yeniden inşası" ve "NATO ile ortak çalışabilirliğe geçişi" konusunda Ukrayna'ya destek vereceği kaydediliyor. "İttifak Ukrayna'yı bu reformları gerçekleştirmesi için destekleyecektir" denilen deklarasyonda "Müttefikler uzlaştığında ve koşullar yerine getirildiğinde Ukrayna'ya İttifak'a katılması için davette bulunma konumunda olacağız" ifadeleri yer alıyor.

NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulmasına karar verildiği belirtilen bildirgede müttefiklerin ve Ukrayna'nın siyasi diyaloğu ve iş birliğini geliştirmek için bu konseyde eşit üyeler olarak yer alacağı belirtiliyor.

Stoltenberg basın açıklamasında müttefiklerin Ukrayna'ya güçlü, birleşik ve olumlu bir mesaj verme konusunda uzlaştığını söylemekle yetindi. Stoltenberg "Diğer üyelik süreçlerine bakarsanız bu süreçlerde bir takvim olmadı. bunlar koşullara bağlıdır" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Vilnius'ta Fotoğraf: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Zelenskiy ne dedi?

Yarın düzenlenecek NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katılmak için Litvanya'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, toplantı öncesinde ülkesinin üyelik sürecinde NATO'nun tutumuyla ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Zelenskiy, "Ne Ukrayna'nın üyeliği ne de davet için bir takvim belirlenmemiş olması eşi görülmemiş ve absürt bir durumdur. Ayrıca aynı zamanda Ukrayna'yı davet etmek için 'koşullarla' ilgili muğlak ifadeler eklendi. Görünüşe göre Ukrayna'yı ne NATO'ya davet etmek ne de İttifak'ın bir üyesi yapmak için bir hazırlık bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu da Rusya ile müzakerelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğini pazarlık konusu yapmak için bir fırsat yaratıldığı anlamına geliyor. Bu da Rusya için terörünü sürdürmek için motivasyon anlamına geliyor" diyen Zelenskiy "Belirsizlik zayıflıktır. Ve bunu zirvede açıktan tartışacağım" demişti.

DW, Reuters / EC, BK