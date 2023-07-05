NATO'dan Türkiye'nin itirazını aşmak üzere son hamle

11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Stoltenberg'in çağrısıyla Türkiye, Finlandiya ve İsveç yarın Brüksel'deki NATO merkezinde bir araya gelecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, Perşembe günü Brüksel'deki NATO merkezinde son kez biraya gelecek.

Toplantıda, zirve öncesinde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik blokajının aşılması yönünde müzakerelerin öne çıkması bekleniyor. Yarın NATO merkezinde düzenlenecek toplantıda söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanları dışında istihbarat teşkilatlarının şefleri ile ulusal güvenlik danışmanlarının da yer alacağı bildirildi. Toplantıdan sonra Stoltenberg'in yerel saat ile 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermesi beklenmiyor

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten oluşan Daimi Ortak Mekanizma üyelerinin katılacağı yarınki toplantıdan, İsveç'in üyeliği yönünde bir karar çıkması beklenmiyor. Bu yönde bir kararın 11 ve 12 Temmuz'da yapılacak zirvede çıkma ihtimalinin de düşük olduğu bildiriliyor. Haftaya Litvanya'da yapılacak zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO üyeleri arasında konunun tekrar masaya yatırılması bekleniyor.

Hakan Fidan Fotoğraf: AFP

Son olarak dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İsveç'in NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya girdi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra, yıllardır izledikleri tarafsızlık politikasını bir kenara bırakan Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmak için geçen yıl resmi başvuruda bulundu. Finlandiya'nın üyelik başvurusu bu yılın Nisan ayı başında onaylanırken İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan hala onay vermedi.

Türkiye, İsveç'i ülkedeki Türkiye kökenli terör gruplarıyla etkin mücadele etmemek ve terörist olduğunu iddia ettiği kişileri Türkiye'ye iade etmemekle suçluyor. İsveç, Ankara'nın talepleri arasında yer alan, terörle mücadele yasalarını sertleştirirken, Türkiye'ye bazı kişilerin iadesine de başladı. Ancak buna paralel olarak Ankara ile Stockholm arasındaki ipler sene başından beri özellikle ülkedeki Kur'an yakma eylemleri nedeniyle gerilmiş durumda.

Ayrıca İsveç'te son aylarda Erdoğan'ın maketinin kullanıldığı bazı protesto eylemleri yüzünden de Ankara İsveç'i sert biçimde eleştiriyor. İsveç hükümeti ise ülkede düzenlenen eylemlerden kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu ifade etse de, yapılan gösterilerin düşünce ve gösteri yasası kapsamına girdiği gerekçesiyle yasaklanamayacağına işaret ediyor.

Daha önce İsveç'in üyeliğini yaz mevsiminde onaylayacağını duyuran Macaristan hükümetinin de Ankara ile birlikte hareket ettiği ileri sürülüyor. Macaristan medyası geçen hafta, Viktor Orban hükümetinin İsveç'in üyeliğini meclise getirmeyi sonbahara bıraktığını, en azında parlamentonun tatile girmeden önce konunun gündeminde yer almadığını aktardı.

dpa / ETO,ET

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