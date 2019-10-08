 NATO′dan Türkiye açıklaması | DÜNYA | DW | 09.10.2019

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DÜNYA

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Türkiye'ye itidal çağrısı yaptı. Stoltenberg Türkiye'den bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmasını istedi.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekatı değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg harekatın "orantılı ve ölçülü" olması gerektiğini kaydetti. Stoltenberg Türkiye'ye itidal çağrısı yaptı.

Roma'da resmi bir ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg "Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, tansiyonu artıracak ve insanların daha fazla acı çekmesine neden olacak eylemlerden kaçınılması çok önemli" dedi.

"Meşru güvenlik endişeleri"

Stoltenberg NATO üyesi Türkiye'nin yaşadığı "korkunç terörist saldırılar" nedeniyle "meşru güvenlik endişelerine" sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin itidalli davranacağını hesaba katıyorum ve kuzey Suriye'deki her eyleminin orantılı ve ölçülü olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "NATO Türk yetkililer tarafından kuzey Suriye'deki operasyonla ilgili bilgilendirildi. Türkiye'nin itidalli davranacağını ve IŞİD'e karşı mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmayacağını hesaba katıyorum" dedi ve Cuma günü İstanbul ziyareti sırasında Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini kaydetti.

DW, dpa, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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