 NATO′dan Rusya′ya Türkiye mesajı | DÜNYA | DW | 02.08.2019

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DÜNYA

NATO'dan Rusya'ya Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus S-400’leriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye ile NATO müttefikleri arasında hava savunma sistemleri konusunda görüşme ve işbirliğinin sürdüğü vurgusu yaptı.

Brüssel Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär (picture-alliance/Anadolu Agency/D. Aydemir)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yürürlükten kalkması hakkında düzenlediği basın toplantısında INF‘nin çöküşünden Rusya’yı sorumlu tuttu, Türkiye ile Moskova arasında savunma alanındaki işbirliği konusunda da mesajlar verdi.

ABD’nin, Rusya’nın anlaşma hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle anlaşmadan çekildiğini, bu kararın da “tüm NATO müttefiki ülkeler tarafından desteklendiğini” vurgulayan Stoltenberg, anlaşmanın yürürlükten kalkmasından “tek başına Rusya’nın sorumlu olduğunu” söyledi.

“Rusya’ya uymayacağız

Rusya’nın SSC-8 olarak adlandırılan yeni orta menzilli Novator 9M729 füze sistemini konuşlandırarak anlaşma hükümlerini ihlal ettiğine, anlaşmanın bu nedenle yürürlükten kalktığına dikkat çeken Stoltenberg, “Ama biz Rusya’ya uymayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz” dedi. 

Stoltenberg, Avrupa topraklarında yeni nükleer silah konuşlandırmayacaklarını da açıkladı. 

Rusya'nın moratoryum önerisine ret

NATO’nun Rusya’ya, “orantılı ve sorumlu” bir şekilde yanıt vereceğini, bu amaçla hazırlanan bir önlemler paketi üzerinde de mutabakat sağlandığını açıklayan Stoltenberg, bu önlemlerin NATO’nun caydırıcılık ve savunma gücünün muhafazasını hedeflediğini aktardı. 

NATO Genel Sekreteri ayrıca Rusya’nın “Avrupa’da kısa ve orta menzilli nükleer füze konuşlandırılması konusunda moratoryum uygulansın” teklifinin hiç bir inandırıcılığının olmadığını da sözlerine ekledi. 

Türkiye sorusuna kinayeli yanıt

Bu arada basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili de dikkat çekici bir soru yöneltildi. 

Rus TASS haber ajansı muhabirinin "Türkiye’nin parasını ödeyip teslim aldığı en gelişmiş füze savunma sistemi Rus S-400‘leri, Rus seyir füzelerinden korunmak üzere NATO hava ve füze savunma sistemine entegre etmeyi planlıyor musunuz?” sorusuna Stoltenberg, kinayeli bir gülüşle şu yanıtı verdi:

“Hayır. Yanıtım hayır. Rus S-400’leri NATO entegre hava savunma sistemine entegre etme planı yok. Ayrıca Türkiye'nin Patriotlar satın alma konusunda ABD ile diyalog içerisinde olmasından, aynı zamanda yine NATO müttefikleri İtalya ve Fransa’dan EUROSAM SAMP-T füze savunma sistemi alınıp Türkiye'ye konuşlandırılması konusunda görüşmesinden memnuniyet duyuyorum. Dahası şunu hatırlamak gerek: NATO zaten İspanyol Patriotlar ve İtalyan SAMP-T sistemlerinin konuşlandırılması yoluyla Türkiye hava savunma sistemini güçlendiriyor."

NATO müttefiklerinin hepsinin yeni, modern hava ve füze savunma sistemlerine yatırım yaptığına dikkat çeken Stoltenberg, "NATO entegre hava savunma sistemini de güçlendiriyoruz. Bu da seyir füzeleri tehdidiyle ilgili bir durum" dedi.

AFP, DW/ÖA,EC,DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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