 NATO′dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | DÜNYA | DW | 05.04.2019

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DÜNYA

NATO'dan Rusya’ya karşı birlik mesajı

NATO'nun kuruluşunun 70'nci yıldönümünde birlik mesajı verilirken, Rusya’nın "saldırganlığına" karşı koymak için yeni bir eylem kararı çıktı. NATO ülkeleri zirvede ortak bir duruş sergiledi.

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NATO'nun kuruluşunun 70'nci yıldönümü için iki gündür Washington’da görüşmeler yapan 29 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak "öngörülemeyen ve zor bir güvenlik durumu"nun söz konusu olduğunu ve en büyük risklerden birisinin Rusya'nın "saldırgan tavrı" olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın yeni gözetleme metotlarını ve Ukrayna ve Gürcistan'a destek olmak için Karadeniz’de yapılacak deniz tatbikatlarını onayladığını açıkladı.

Stoltenberg Rusya’nın Kasım ayında Kırım yakınlarında el koyduğu üç Ukraynalı denizci ve gemilerini geri vermesini istedi. Stoltenberg, "Karadeniz’deki çabalarımızı arttırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO üyelerinin bazı Batı ülkelerindeki seçimlere müdehale etmekle itham edilen Rusya’nın geleneksel olmayan savaş yöntemlerine karşı stratejileri değerlendireceklerini kaydetti.

Pompeo, "Vladimir Putin emperyalizmin karanlık hayallerini güdüyor. Gürcistan ve Ukrayna’yı ilhak etmesi, Suriye’ye ve şimdi Venezuela’ya karışması bunun kanıtı. İttifakımızı bölmek ve demokratik kararlılığımızı zayıflatmak istiyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rusya'ya karşı bir taraftan Ukraynalı denizcilerin salıverilmesi diğer taraftan Moskova ile diyaloğun sürdürülmesi için "çifte strateji" uygulanmasının önemine değindi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski Sovyet Bloku’ndaki genişlemesinden ötürü NATO’nun bir tehdit oluşturduğunu savunuyor ve ABD’yi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için darbe planlamakla suçluyor.

Rusya NATO'nun Karadeniz’deki planlarını bir açıklama ile eleştirdi. Açıklamada ittifakın, "Rusya ile siyasi ve askeri ihtilafından vazgeçmek için bir niyet göstermediği" için duyulan üzüntü dile getirildi.

Rus Dışişleri açıklamasında, "Doğu tehdidinin geri getirilmesini durdurma zamanı gelmiştir. Barış adına dünyadaki askeri ve siyasi tansiyonun düşürülmesi gerekmektedir" denildi.

AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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