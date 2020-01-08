NATO'dan Ortadoğu'daki faaliyetleri genişletme planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerde NATO'nun rolünün artırılması talebi, dün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısına damgasını vurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi 29 ülke savunma bakanlarının, Irak ordusuna yönelik eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte mutabık kaldığını, Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonunun mevcut eğitim faaliyetlerinden bazılarının NATO tarafından üstlenilmesinin planlandığını bildirdi. Stoltenberg, iki misyon arasında personel transferi olup olmayacağı ya da bölgedeki NATO ülkelerine bağlı asker sayısının değişip değişmeyeceği konusunda konuşmak içinse henüz erken olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "İlk etapta bu uluslararası koalisyonun mevcut eğitim faaliyetlerinin bir kısmının devralınması anlamına geliyor. Bakanlar ayrıca daha fazla ne yapılabilir diye araştırılmasını da kabul etti" şeklinde konuştu.

Irak onay verir mi?

NATO halihazırda 500 kişilik personelle sadece Irak askerlerinin eğitiminde görev alırken ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Irak ve Suriye'de muharip görevler yanında IŞİD'e karşı propaganda faaliyetleri de yürütüyor. NATO, muharip görevlerde yer almıyor.

Ancak Irak'ta NATO'nun varlığının güçlendirilebilmesi için Irak hükümetinin onayı gerekiyor. ABD'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava operasyonuyla öldürmesi ve İran'ın Irak'taki Amerikan askerlerini hedef alan roket saldırıları sonrasında Irak meclisi Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde bir tavsiye kararı almış, Irak hükümeti de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Bölgede gerilimin artması nedeniyle NATO’nun ülkedeki eğitim faaliyetlerine ve koalisyon güçlerinin görevine ara verilmişti.

Irak askerleri eğitiliyor

"Irak'ta istendiğimiz sürece kalırız"

Stoltenberg, NATO misyonunun güvenlik durumu elverdiğinde normal faaliyetlerine yeniden devam etmesini beklediklerini belirterek "NATO Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'tadır ve Irak'ta sadece istendiğimiz sürece kalacağız. Çünkü NATO Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duymaktadır" dedi.

Stoltenberg, İttifak'ın Irak ötesinde de Ortadoğu'da ne tür görevler üstlenebileceğini gözden geçireceğini söyledi. Ancak NATO'nun Ortadoğu'daki varlığının artırılması üye ülkeler arasında da tartışmalı bir konu.

AP, dpa / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe