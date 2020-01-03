 NATO′dan Iraklı askerlerin eğitimine ara | DÜNYA | DW | 04.01.2020

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DÜNYA

NATO'dan Iraklı askerlerin eğitimine ara

NATO, Irak'ta verdiği askeri eğitimleri askıya aldığını duyurdu. İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelen kararın tedbir niteliğinde olduğu açıklandı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. NATO Sözcüsü Dylan White, "NATO'nun misyonu sürüyor. Ancak eğitim faaliyetleri askıya alındı" dedi.

Alman ordusu tarafından yapılan açıklamada kararın bölgede konuşlanan askerler için ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve Irak'ta eğitim görevi üstlenen tüm müttefik ülkeleri kapsadığı belirtildi.

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NATO'nun Irak'taki faaliyetleri kapsamında Iraklı güçler IŞİD'le mücadele hedefiyle eğitiliyordu. 

Almanya'nın Irak'taki Taci kampında 27 askeri bulunuyor. Almanya'nın IŞİD'le mücadele için bölgeye gönderdiği toplam asker sayısı 415. Bu askerlerin büyük çoğunluğu Ürdün'de konuşlandırılmış durumda.

Norveç'in de Suriye sınırı yakınlarındaki Anbar eyaletinde 70 askeri bulunuyor.  Danimarka'nın Bağdat'ın batısında yer alan El Esad Hava Üssü'nde 130 askeri bulunurken, İsveç'in ülkenin kuzeyinde 70 askeri yer alıyor.

İran'ın önde gelen komutanlarından Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen operasyon, Ortadoğu'da yeni bir savaşın patlak vermesi endişesine neden olmuştu.

dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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