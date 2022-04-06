NATO’dan Finlandiya ve İsveç'e davet

NATO dışişleri bakanları toplantısında konuşan Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini söyledi, Finlandiya ve İsveç’in İttifak'a üyeliği için sıcak mesajlar verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İskandinavya ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı bir biçimde gerçekleştirileceğini ifade etti. Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Stoltenberg, "(Finlandiya ve İsveç) başvuru yapma yönünde karar verirlerse, tüm müttefiklerin onları memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

Bu iki ülke ile NATO arasında uzun yıllardan bu yana ortak faaliyetler olduğunu dile getiren Stoltenberg, her iki ülkenin NATO standartlarına sahip olduğunu belirtti. Olası bir başvuru durumunda Rusya'nın, söz konusu iki ülkeye, İttifak'a kabul edilene dek saldırabileceği yönündeki endişelere de değinen Jens Stoltenberg, bunun üyeliğe karşı bir gerekçe olamayacağını vurgulayarak, "Olası bir başvuru ile nihai üyelik arasında geçen zamanla ilgili endişeleri giderecek bir yol bulacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, bununla ilgili ayrıntılara kamuoyu önünde girmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapıp yapmama kararının tamamen bu ülkelere ait olduğunu ve NATO'nun her türlü kararı saygıyla karşılayacağını ifade etti.

Tarafsızlıktan olası NATO üyeliğine

Gerek Finlandiya'da gerek ise İsveç'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yoğun bir biçimde NATO'ya üye olma konusu tartışılıyor. İki ülke de bugüne dek tarafsız bir çizgi izlemiş ve bu tutumları Moskova tarafından da saygı ile karşılanmıştı. Bu sebepten dolayı, iki komşu ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu yapması durumunda Rusya'nın hedefi olabilecekleri endişesi dile getiriliyor.

NATO dışişleri bakanları toplantısına konuk olarak katılan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinde şu an ulusal güvenlikle ilgili yoğun bir tartışma olduğunu ve hükümetin güvenlik ve savunma konularını kapsayan bir tasarıyı meclise sunmak üzere hazırladığını aktardı. Tasarının parlamentoya gelmesinin ardından, NATO üyeliği dahil çok sayıda seçeneğin milletvekilleri tarafından ele alınacağını bildiren Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası kamuoyundaki genel fikrin hızlı bir biçimde değiştiğini belirtti.

Arşiv - Soldan sağa: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist Fotoğraf: Jan VAN DE VEL/NATO

"Savaş daha aylar hatta yıllarca sürebilir"

NATO Genel Sekreteri diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tüm Ukrayna'yı kontrol altına alma emellerinden vazgeçtiğine dair bir emare olmadığını ve savaşın daha "aylarca, hatta yıllarca sürebileceğinin bilincinde olunması gerektiğini" dile getirdi.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmesini, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna daha yoğun bir saldırı başlatma planı ile açıklayan Stoltenberg; NATO'nun elinde, Rusya'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek ve Kırım ile bu bölge arasında bir kara bağlantısı kurabilmek için büyük çaplı bir operasyon hazırlığında olduğuna dair bilgiler bulunduğunu belirtti.

Ukrayna'nın silahlandırılması

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatının acil bir şekilde artırılması gerektiğini savunan Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerden bu konuda daha fazla onay beklediğini vurguladı.

Toplantının ardından akşam yemeğinde buluşacak olan dışişleri bakanlarının, burada Ukrayna'ya yönelik ek yardımlar ve yeni stratejik plan üzerinde görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Söz konusu planın, İspanya'nın başkenti Madrid'te, Haziran ayı sonunda yapılacak NATO zirvesinde karara bağlanması öngörülüyor.

dpa,AFP / ET,BK