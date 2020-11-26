 NATO′da reform için resmi istişareler başladı | DÜNYA | DW | 01.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

NATO'da reform için resmi istişareler başladı

NATO'da Türkiye'nin karşı çıkması beklenen maddeleri de içeren reform planıyla ilgili resmi istişare süreci başladı. Taslakta NATO-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vetonun zorlaştırılması öngörülüyor.

Ukraine | Militärübungen Rapid Trident - 2020 in der Region Lemberg

ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı nedeniyle NATO içinde patlak veren tartışmalar üzerine oluşturulan reform planında resmi istişare süreci başladı.

Geçen hafta tamamlanarak üye devletlere gönderilen 140 maddelik reform planı bugün ilk kez NATO dışişleri bakanları toplantısında tartışmaya açıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas toplantı öncesinde yaptığı açıklamada plan konusunda önümüzdeki aylarda hararetli bir tartışma süreci yaşanmasını beklediğini belirterek "İnanıyorum ki, planın şu ya da bu noktasını sorunlu görecek pek çok ittifak üyesi olacaktır" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Hedefin, NATO'yu gelecek on yılın sınamaları karşısında donanımlı hale getirmek olduğunu belirten Maas, tartışmalı olabilecek konuları İttifak'ın stratejik yönelimi ve kararlarda vetonun zorlaştırılması olarak sıraladı. Bazı öncelikler konusunda uzlaşma sağlanması gerekeceğini belirten Maas, ancak sürecin somut sonuçlara götüreceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Son aylarda yaptığımız tartışmalar sonrasında NATO içinde bazı şeylerin iyileştirilebileceğini düşünmeyen üye olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu. Maas, değişiklik taleplerinin İttifak içindeki karar alma süreçleri ve siyasi istişareler konusuna odaklandığını belirterek hedefin NATO'nun siyasi olarak yeniden yakınlaşması olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin geçen yıl Ekim'de Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı operasyonuna tepki olarak NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğini söyleyerek bu kararların müttefiklerle istişare edilmemesini eleştirmişti.

Macron'un bu çıkışının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın girişimiyle aralarında eski bakan ve diplomatların da bulunduğu uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuş ve uzmanlar komisyonu 140 maddeden oluşan reform önerilerini geçen hafta NATO'ya sunmuştu.

Rapordaki öneriler arasında, NATO üyesi olmayan AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi de yer alıyor. Ancak özellikle Kıbrıs sorunu nedeniyle NATO üyesi Türkiye'nin bu tür bir planı veto edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye AB üyesi Güney Kıbrıs'ı "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanımıyor, bunun yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ifadesini kullanıyor. NATO-AB yakınlaşmasına AB'den ayrılan Britanya'nın da sıcak bakmadığı belirtiliyor.

AB ülkeleri arasında NATO'ya üye olmayan ülkeler Kıbrıs'ın yanı sıra Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta ve İsveç.

Türkiye 2017 yılında Avusturya ile yaşanan siyasi gerilim  nedeniyle Avusturya'nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini de engellemişti.

NATO gündemine gelen raporda yer alan öneriler arasında üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması da yer alıyor. Ancak bu planın da Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'ın da direnişiyle karşılaşması bekleniyor.

dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Brüssel Nato-Hauptquartier

NATO'da Türkiye'yi kızdıracak reform planı 26.11.2020

NATO'da AB ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve vetoların zorlaştırılmasını da içeren bir reform planının üye ülkelere sunulduğu bildirildi. Türkiye'nin bazı reform önerilerini veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis

Türkiye-AB ilişkilerinde 'RCEP' etkisi 30.11.2020

Asya Pasifik’te 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması küresel ticarette yeni bir dönem başlattı. Yeni ticaret bloklarının Türkiye ve AB’yi yeniden yakınlaştırabileceği tahmin ediliyor.

Berlin | 191. Sitzung des Deutschen Bundestags

Alman Meclisi'nde hararetli Türkiye tartışması 25.11.2020

Alman meclisinde Türkiye ile yaşanan gemi krizi tartışıldı. Alman Savunma Bakanı, vekillerden gelen Türkiye ile ilgili eleştirilere "Türkiye bir NATO partneri. Bu baş etmek zorunda olduğumuz bir realite" yanıtını verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

Çin aşısına ilişkin güvenlik endişeleri

Türkiye'de Çin merkezli Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac ve Pfizer/Biontech'in geliştirdiği iki aşının yanı sıra yerli aşı da gündemde. Ancak vatandaşlar Çin aşılarının güvenliğinden endişe ediyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  