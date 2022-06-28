NATO zirvesi: Dörtlü görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Madrid'deki NATO zirvesine gitmek için Ankara'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de 'olabilir' dedik" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray da Biden'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Biden'ın NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade ettiği" bildirildi.

ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Sullivan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden'ın yarın bir noktada konuşma fırsatının olacağını umuyoruz" dedi.

Biden'ın "arabulucu rol" üstlenmeyeceğini belirten Sullivan, ABD Başkanı'nın bu konudaki sorumluluğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e bırakacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden son olarak 2021'de Roma'da düzenlenen G20 zirvesinde yüz yüze görüşmüştü Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/handout/AA/picture alliance

Dörtlü görüşme başladı

Erdoğan, NATO zirvesinin yapıldığı Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmede, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

Bu görüşmede Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın PKK konusundaki tutumlarına dair endişeleri giderilmeye ve böylece Ankara'nın söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini veto etmesi ihtimalinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"İlerleme kaydedildi"

İsveç ve Finlandiya, üç ülkeden diplomatların yürüttüğü ön görüşmelerde belli ölçüde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

"İlerleme kaydettik. Bu kesin" ifadesini kullanan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Bugün olumlu bir şeyler yaşanmasına hazırlıklıyız. Tabii daha fazla zaman almasına da" dedi. Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Linde, "Sabırlı olmalıyız ve zirveden sonra da görüşmeleri sürdürmeliyiz" diye ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauil Niinistö de diplomatların gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda "taraflar arasındaki anlayışın" arttığını belirtti ancak Linde'ye kıyasla daha temkinli konuştu. Niinistö, görüşmeden çıkacak sonuçla ilgili olarak "şu aşamada ne iyimser ne de kötümser olduğunu" belirtti. Fin medyasına konuşan Niinistö, Erdoğan'la görüşmeye "ön yargısız şekilde gittiklerini" sözlerine ekledi.

Erdoğan: Kuru laf istemiyoruz

Söz konusu görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın "hangi noktaya geldiklerini göreceklerini" belirten Erdoğan ise "Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık" dedi.

Erdoğan, "Şu an itibariyle de bunlar hep laf üretiyorlar, konuşuyorlar. Aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor. Ve bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? 'Biz, şu anda bunları terörist olarak kabul etmiyoruz' diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunlar üzerinde. Ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor" diye konuştu.

Birçok uzman, yaşanan sorun Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında olsa da Biden'ın çözüm sürecine daha doğrudan müdahil olması hâlinde krizin aşılmasının kolaylaşacağı görüşünde. Bu dahlin Erdoğan ile Biden arasındaki bir ikili görüşme şeklinde olabileceği yorumları yapılıyordu. Biden ve Erdoğan son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD