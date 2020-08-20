NATO ve İngiltere'den Navalni çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de zehirlendiğine dair bulgularla tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumuna ilişkin iddiaların aydınlatılması çağrılarına, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başkanı Boris Johnson da katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ne olduğunu anlamak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için şeffaf bir inceleme yapılmasını" talep etti. Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılmak için Berlin'de bulunan Stoltenberg, NATO'nun Navalni'nin durumundan "elbette" endişe duyduğunu söyledi. Navalni'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Stoltenberg, Almanya'nın Rus siyasetçiye yardım etmek için gösterdiği çabayı da memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Jens Stoltenberg ayrıca, Alman hekimlerin bulgularından kuşku duymak için herhangi bir nedeninin olmadığını da sözlerine ekledi.

Boris Johnson: Sorumluların hesap vermesi gerekiyor

Bu arada İngiltere Başbakanı Johnson da, "Kapsamlı ve şeffaf bir incelemeye ihtiyacımız var" dedi. Johnson bugün Londra'da yaptığı açıklamada, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "adaleti sağlamak için Birleşik Krallık'ın uluslararası çabalara katılacağını" vurguladı.

Rus muhalif siyasetçi Navalni, geçtiğimiz perşembe günü Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni cumartesi günü Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı. Hastane, klinik bulgulara göre Navalni'nin "kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini" açıkladı. Ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddediyor.

NATO ve İngiltere'nin yanı sıra Alman hükümeti, AB ve Moskova'daki ABD Büyükelçiliği de Navalni'nin zehirlendiğine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını istemişti.

Rusya ile İngiltere başta olmak üzere diğer Batı ülkeleri arasında daha önce de zehirlenme iddiaları nedeniyle gerilim yaşandı. 2006 yılında, eski Rus ajan ve muhalif Aleksander Litvinenko Londra'da radyoaktif polonyum maddesi ile zehirlenerek yaşamını yitirmiş, 2018'de de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Noviçok maddesi ile yaşadıkları Salisbury kentinde zehirlenmiş ve ölümden kıl payı kurtulmuştu.

AFP / JD,ET

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