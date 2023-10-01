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NATO ve AB'den Türkiye ile dayanışma mesajı

1 Ekim 2023

Ankara'da düzenlenen saldırı sonrasında NATO ve AB'den saldırıyı kınama, Türkiye ile dayanışma mesajları geldi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'daki saldırıyı kınadı, yaralı polislere şifa diledi. Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Ankara'da 1 Ekim Pazar günü yerel saat ile 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde iki kişinin düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında NATO Genel Sekreteri, Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Stoltenberg, "Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi. Saldırıda yaralanan polis memurlarına acil şifalar dileyen Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir" diye vurguladı.

AB'den terörle mücadelede destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki saldırıyı kınayarak, terörizmle mücadelenin ortak olduğu mesajını verdi.

"Şoke edici terör saldırısını kınamak ve yaralılar ve Türkiye halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek" için Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile temasa geçtiğini belirten Johansson, "Terörle mücadelemiz ortaktır" diye belirtti. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Ankara'daki saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Terörle mücadelede Türkiye'yi destekliyoruz" dedi. Varhelyi,  "bombalı intihar saldırısında" yaralanan polis memurlarına acil şifalar diledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da, saldırıya ilişkin olarak X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Almanya Büyükelçiliği: Geçmiş olsun Türkiye

Sabah yaşanan saldırı sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de bir mesaj yayınladı. Açıklamada, "Bu sabah #Ankara'nın kalbinde meydana gelen terör saldırısı haberlerini dehşetle izliyoruz. Yaralılara acil şifalar dileriz. Lütfen şimdilik #Ankara şehir merkezinden uzak durun. Geçmiş olsun #Türkiye!" ifadeleri yer aldı.

DW / ETO, JD

 

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