NATO ve ABD'den TUSAŞ saldırısına kınama

Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO Türkiye'nin yanındadır" vurgusu yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara'da gelen ölü ve yaralı haberleri derin endişe veriyor. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Her türlü terörizmi şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri bu paylaşımından yaklaşık 15 dakika sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise Ankara'daki terör saldırısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek "Mesajım çok açık: NATO Türkiye'nin yanındadır" vurgusu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesine yer verildi.

KAAN, Hürjet, Hürkuş ve Anka gibi hava araçları geliştiren ve üreten TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

DW/JD,BK