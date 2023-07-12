NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı

NATO-Ukrayna Konseyi, NATO liderleri ve Zelenskiy'nin katılımıyla toplanıyor. NATO Zirvesi kapsamında yapılacak bu toplantıdan Kiev'in beklentisi, İttifak'a bir an önce üye olabilmek.

Daha önce oluşturulması kararlaştırılan NATO-Ukrayna Konseyi ilk toplantısını bugün (Çarşamba) TSİ 14.00'da yapacak. Litvanya'nın başkenti Vilnius'un ev sahipliğinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde toplanacak olan Konsey'in kuruluş toplantısına, İttifak'a üye ülke devlet ve hükümet başkanları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO-Ukrayna Konseyi'nin amacının, transatlantik güvenlik konusunda "aynı göz hizasında" müzakerelerde bulunmak olduğunu dile getirmişti. NATO ile Rusya arasında da, daha önce benzer bir Konsey faaliyet göstermiş, ancak Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu Konsey iptal edilmişti.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

NATO Zirvesi'ne konuk olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin bir an önce NATO'ya üye olarak kabul edilmesini talep ediyor. İttifak içinde bu konudaki genel görüş ise Kiev'in olası bir üyelik için önce bazı şartları yerine getirmesi yönünde.

NATO Ukrayna'ya takvim vermedi

Zirve'nin birinci gününün ardından dün (Salı) bir basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Müttefik ülkelerin zirvenin sonuç bildirgesinde uzlaşmaya vardığını aktarmış ve "Üyeler uzlaşmaya vardığında ve koşullar yerine geldiğinde" Ukrayna'ya üyelik davetinde bulunulacağını dile getirmişti. Jens Stoltenberg ayrıca, müttefiklerin Ukrayna'ya güçlü, birleşik ve olumlu bir mesaj verme konusunda uzlaştığını aktarmış ve "Diğer üyelik süreçlerine bakarsanız bu süreçlerde bir takvim olmadı, bunlar koşullara bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Başkent Kiev'e yeni Rus saldırısı

Zelenskiy'nin NATO liderleri ile görüşmesine saatler kala, Ukrayna'dan yeni Rus saldırısı haberleri geldi. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Serhiy Popko, Telegram hesabından paylaştığı mesajında "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin 504'üncü günü. Düşman başkente yeni bir hava saldırısı başlattı" ifadelerini kullandı.

Arşiv - İran yapımı HESA Şahid-136 ve Şahid-131 tipi İHA'lar Fotoğraf: irdiplomacy.ir

Kiev'de bulunan Reuters haber ajansı muhabirleri de, kentin çeşitli noktalarından patlama ve hedefi vuran hava savunma sistemlerine ait olduğunu düşündükleri sesler işittiklerini dile getirdi. İnsansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştiği düşünülen Rus hava saldırısı sebebiyle başkent Kiev ve tüm Ukrayna hava sahası için iki saatten fazla süren alarm ilan edildi.

Ukraynalı askeri yetkililer, saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamada, oluşan zararlar ya da ölü ve yaralı sayısı hakkında elerinde bir bilgi olmadığını, Ruslara ait tüm İHA'ların da, hedeflerine ulaşamadan imha edildiğini dile getirdi.

Rusya bir gün önce de, 28 adet İran yapımı HESA Şahid-136 tipi İHA ile Kiev ve ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'ya saldırmış, bu İHA'lardan 26'sı Ukrayna hava savunma sistmeleri tarafından imha edilmişti.

AFP,Reuters / ET,HT

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