 NATO: Türkiye Libya konusunda NATO-AB iş birliğini bloke ediyor | DÜNYA | DW | 26.08.2020

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DÜNYA

NATO: Türkiye Libya konusunda NATO-AB iş birliğini bloke ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB’nin, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Akdeniz’de iş birliği yapma isteğinin Türkiye tarafından bloke edilmeye devam edildiğini belirtti.

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Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Avrupa Birliği'nin (AB) deniz operasyonu ile NATO'nun Akdeniz'deki "Sea Guardian" (Deniz Gardiyanı) misyonu arasındaki iş birliğini engellemeye devam ettiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çarşamba günü Berlin'de AB savunma bakanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını, Türkiye'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi konusunda iş birliği yapmayı planlayan NATO ve AB’nin isteğini bloke etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Stoltenberg bu duruma rağmen NATO’nun, AB ile iş birliği yapabilmesi için yollar aramaya devam ettiğini de dile getirdi.

Üst düzey bir AB yetkilisi daha önce, savunma bakanları toplantısında AB'nin NATO ile iş birliği yapma isteğini bir kez daha dile getireceğini söylemişti. Yetkili, bu iş birliğinin operasyonlarda yer alan birimler arasında bilgi alışverişi şeklinde olabileceğini ifade etmişti.

Türkiye'ye göre AB tarafsız değil

Türkiye, AB operasyonunun, BM tarafından tanınan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) tek taraflı olarak zarara uğrattığını savunarak, NATO'nun bu operasyona destek vermesine karşı çıkıyor. Akdeniz'deki AB gemilerinin, Halife Hafter'e ait silah sevkiyatını engellemediğini belirten Türkiye, UMH'ye ait silah sevkiyatının ise engellendiği görüşünde. Ancak AB’deki birçok kişi, Türkiye'nin Libya hükümetinin askerlerine silah sevkiyatının arkasında olduğu için bu iş birliğine karşı çıktığına inanıyor.

Bir AB yetkilisi, salı günü yaptığı açıklamada AB'nin Akdeniz'deki operasyonunun "tamamıyla tarafsız" olduğunu belirterek, silah ambargosunun ihlal edildiğine dair çok sayıda raporun BM’ye gönderildiğini ve bu raporların Libya’daki her iki taraf için geçerli olduğunu ifade etmişti.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nin, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin de desteğine sahip.

Türkiye ve Katar UMH'ye destek verirken; Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya Hafter güçlerine destek sağlıyor.

dpa / DÇÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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