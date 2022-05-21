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NATO-Türkiye krizi

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Haberler

20 saat önce

Erdoğan: Benim için artık Miçotakis diye biri yok

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Güncel Konular

Arktik Konseyi bayrağı

Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi

Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto tehdidi ise Kuzey Kutbu'nda yankı buldu.
Politika
1 saat önce
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik planları Türkiye'nin itirazına neden olunca yoğun tartsıma başlattı.

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Naziler ile işbirliği veya tarafsızlık taahhüdü... Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin iddialar doğru mu?
Politika
21 Mayıs 2022
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsveçli ve Fin liderlere NATO üyeliği için tam destek mesajı vermişti.

İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi

İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi

İsveç, Erdoğan'ın taleplerini karşılar mı? Yoksa düğümü ancak Biden mı çözer? İsveçli uzman Bitte Hammargren'e sorduk:
Politika
20 Mayıs 2022

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

Türkiye'nin NATO genişlemesine ilk freni, çetin bir sürece işaret ediyor. Sonuçları Türkiye için de olumsuz olabilir.
Politika
18 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

GMF Türkiye Direktörü Ünlühisarcıklı, ABD ile S-400 düğümünü çözebilecek formülü, DW Türkçe'ye anlattı.
Politika
18 Mayıs 2022
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (Brüksel / 14.06.2021)

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine itirazı gerilimi tırmandırdı. Genişleme krizini 7 soruda derledik:
Politika
17 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger

Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
9 Şubat 2022