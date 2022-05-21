NATO-Türkiye krizi

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Haberler
20 saat önce
20 saat önce
Erdoğan: Benim için artık Miçotakis diye biri yok
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Güncel Konular
Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi
Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto tehdidi ise Kuzey Kutbu'nda yankı buldu.
Politika
1 saat önce
1 saat önce
Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?
Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?
Naziler ile işbirliği veya tarafsızlık taahhüdü... Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin iddialar doğru mu?
Politika
21.05.2022
21 Mayıs 2022
İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi
İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi
İsveç, Erdoğan'ın taleplerini karşılar mı? Yoksa düğümü ancak Biden mı çözer? İsveçli uzman Bitte Hammargren'e sorduk:
Politika
20.05.2022
20 Mayıs 2022
NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?
NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?
Türkiye'nin NATO genişlemesine ilk freni, çetin bir sürece işaret ediyor. Sonuçları Türkiye için de olumsuz olabilir.
Politika
18.05.2022
18 Mayıs 2022
"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"
"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"
GMF Türkiye Direktörü Ünlühisarcıklı, ABD ile S-400 düğümünü çözebilecek formülü, DW Türkçe'ye anlattı.
Politika
18.05.2022
18 Mayıs 2022
NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik
NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine itirazı gerilimi tırmandırdı. Genişleme krizini 7 soruda derledik:
Politika
17.05.2022
17 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri
Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
09.02.2022
9 Şubat 2022