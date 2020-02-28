 NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz | DÜNYA | DW | 28.02.2020

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DÜNYA

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak Rusya ve Suriye ordusuna İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

İdlib saldırısının ardından Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak, Rusya ve Suriye ordusuna operasyonları durdurma çağrısı yaptı.

Brüksel'deki NATO Konseyi toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya ve Suriye'ye saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

"NATO müttefiklerinin Türk askerlerinin kaybıyla ilgli derin üzüntü içinde olduğunu ve taziyelerini ilettiklerini" belirten Stoltenberg, "Hava savunması dahil, Türkiye'ye destek veriyor ve müttefikler olarak başka nasıl destek sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi ve Suriye'de 2018'de varılan ateşkese derhal geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, aksi takdirde insani krizin kötüleşeceğine dikkat çekti ve "Türkiye'nin halihazırda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını" hatırlattı.

NATO'nun, Türkiye'ye bir dizi önlemle desteğini sürdürdüğünü kaydeden Stoltenberg, bunlardan birinin hava savunma desteği olduğunu ve bunun Suriye'den füze saldırı tehdidine karşı Türkiye'ye yardımcı olacağını kaydetti. Stoltenberg, "NATO'nun güneydoğu kanadındaki gelişmeleri yakından takibe devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

DW, rtr, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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