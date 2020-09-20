 NATO: Türk-Yunan görüşmelerinde mesafe kaydedildi | DÜNYA | DW | 23.09.2020

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DÜNYA

NATO: Türk-Yunan görüşmelerinde mesafe kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri görüşmelerde "iyi bir mesafe kaydedildiğini" açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen askeri görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Stoltenberg, her iki ülkeden askeri yetkililerin, havada veya denizde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varılması için NATO genel merkezinde 5-6 kez bir araya geldiğini belirtti.

Brüksel'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri, Türk ve Yunan askeri yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve şu ana kadar "iyi bir mesafe kaydedildiğini" söyledi.

"Almanya'nın diplomatik çabalarını tamamlıyor"

Stoltenberg, "Bunlar teknik askeri görüşmeler. Almanya'nın esas sorunu çözmeye yönelik diplomatik çabaları tamamlıyor" diye ekledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik, bölgede olası bir askeri çatışma ya da kaza yaşanabileceği endişelerini de beraberinde getirmişti. Ancak taraflar arasındaki tansiyon, bu hafta Ankara ve Atina'nın sorunun çözümü için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmesinin ardından düştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu gelişmeyi olumlu karşıladığını belirtirken İspanya Başbakanı Sanchez de "doğru yönde atılmış önemli bir adım" nitelendirmesinde bulundu.

DW/AFP,CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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