NATO hibrit savaşa karşı strateji değişikliğine gidiyor

NATO, Rusya'nın başvurduğu hibrit saldırı yöntemlerine karşı strateji değişikliğine gidecek. İstihbarat servisleri daha sıkı işbirliği yapacak, veri altyapıları daha yoğun korunacak.

NATO Rusya menşeli hibrit saldıralar karşısında, savunma stratejisini gözden geçirme kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna savaşı sürecinde uyguladığı hibrit saldırı yöntemlerine karşı yeni tedbirler alınacağını kaydeden Rutte bu bağlamda istihbarat servisleri arasında daha geniş bilgi alışverişi sağlanması ve veri transferinin gerçekleştiği önemli altyapıların daha iyi korunması gibi önlemlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Brüksel'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki sabotaj eylemlerine ve gizli saldırılarına karşı işbirliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, NATO üyesi Baltık ve İskandinav ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Baltık Denizi bölgesinde Avrupa barış düzenine yönelik hibrit saldırılarını "başkalarının da desteğiyle” genişlettiğini söyledi.

Baerbock, "Bunlar aslında kolayca tahrip edilemeyecek kablolar, bunlar tahrip edilmiş GPS kanalları, bunlar yaptırımları yasadışı yollarla delen tankerler” diye konuştu.

Kısa süre önce Baltık Denizi'ndeki bazı su altı veri kabloları devre dışı kalmıştı. Bu nedenle Almanya ve Finlandiya arasındaki veri değişimi kesintiye uğramıştı.

Su altı veri kablosu Fotoğraf: Dave Fleetham/Design Pics/picture alliance

Trol uyarısı

Baerbock Putin'i hibrit saldırıların bir diğer unsuru olan internet trolleri aracılığıyla da Avrupa'nın demokratik toplumlarını kafa karışıklığına yöneltmekle suçladı. Baerbock, örneğin sosyal medyada Rusya tarafından yönlendirilen troller tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgilerle Alman halkının, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesinin hedeflendiğini belirtti.

Rutte de Rusya'nın su altı sabotaj eylemlerinin dışında bazı NATO ülkelerinin bağımlı olduğu Rus petrol ve doğal gaz kaynaklarına yönelik hacker saldırıları ve şantajlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın başvurduğu hibrit saldırıların boyutunu ise Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky açıkladı.

Lipavsky, sadece bu yıl Avrupa'da 500 şüpheli olay yaşandığını belirterek, "Bunların 100 kadarı hibrit saldırılar, casusluk ve diğer etki operasyonları da dâhil olmak üzere Rusya'ya atfedilebilir" dedi.

Lipavsky, "Moskova'ya artık buna müsamaha gösterilmeyeceğine dair güçlü bir sinyal göndermemiz gerekiyor" diye konuştu.

NATO diplomatları, Rusya'nın sadece hısım olarak gördüğü ülkeler değil, yakın ilişki içinde olduğu örneğin Çin'e de benzer hibrit saldırı metotları uyguladığını belirtiyor.

AFP/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?