 NATO: Rusya′nın hava aktiviteleri 2020′de arttı | DÜNYA | DW | 28.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

NATO: Rusya'nın hava aktiviteleri 2020'de arttı

NATO, Rus askerî uçaklarının 2020'de yaklaşık 350 kez NATO hava sahasına yaklaştığının tespit edildiğini açıkladı. Rusya’nın bu tip hava faaliyetlerinde artış yaşandığı bildiriliyor.

default

NATO bünyesinde görev yapan ve Avrupa'daki hava aktivitelerini denetleyen uçaklar, 2020 yılında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların yaklaşık 350 kez NATO hava sahasına yaklaştığını tespit etti.

Bir NATO sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki hava faaliyetlerinde, geçen yıllarda bir artış tespit ettik" denildi. Sözcü, bu yıl da söz konusu hava aktivitelerinde orta dereceli bir artış olduğuna dikkat çekerek, NATO uçaklarının bu yıl tanımlanamayan 400 uçak nedeniyle kontrol uçuşu yaptığını kaydetti.

60 uçak 7/24 teyakkuzda

NATO'nun verdiği bilgilere göre Avrupa'da hava aktivitelerini takip eden 40 radar istasyonu ve kontrol noktası bulunuyor. Yaklaşık 60 NATO uçağı ise haftada 7 gün, 24 saat gereklilik halinde devreye girmek için hazır bekliyor. NATO'nun hava aktivitelerini izlemesi özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya gibi müttefik ülkeler için önem taşıyor.

NATO verilerine göre Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar sık sık uçağın hava trafiğini kontrol eden radarda görülmesini sağlayan "transponder"ını kapatıyor. Ayrıca Rus askeri uçakları uçuş planlarını önceden bildirmiyor ve hava trafik kontrolü ile iletişime geçmiyor. Bu durumun sivil hava ulaşımı için de tehlike arz ettiği vurgulanıyor.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya ile NATO arasında hava gerginliği

NATO, Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine Romanya, Türkiye ve Bulgaristan’dan jetlerin havalandığını açıkladı. Açıklamada, NATO’nun hava sahasının korumaya kararlı olduğu vurgulandı.  

Putin MH17 uçağı ile ilgili iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü iddiasını reddetti. Olayda Rusya’yı suçlayan ülkelere Hollanda ve Avustralya’dan sonra ABD de katıldı.  

NATO'dan Moskova'ya sert uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Türk hava sahasını ihlali yanlışlıkla olmuş gibi görünmediğini söyledi. Stoltenberg Moskova'ya uyarılarda bulundu.  

Benzer içerik

Belarus Minsk Lukaschenko und Putin (R)

Belarus Batı’ya mı Rusya’ya mı yakın? 19.08.2020

Uluslararası gündemin ilk sıralarına oturan Belarus, Batı ile Rusya arasındaki güç mücadelesine mi sahne oluyor? Belarus, Ukrayna ile kıyaslanabilir mi? Brüksel’den Bernd Riegert, bu sorulara yanıt aradı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere uygulanmasına başlandı

Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugünden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceği açıklandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aşı olacağını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  