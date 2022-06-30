NATO ortak harcamaları için 20 milyar euro ek kaynak

NATO ülkeleri liderleri, İttifak'ın ortak harcamaları için 2030 yılı sonuna kadar 20 milyar euro ek kaynak ayırmaya karar verdi.

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığına göre NATO ülkelerinin liderleri Madrid'de düzenlenen zirvede İttifak'ın ortak harcamaları için 2030 yılı sonuna kadar 20 milyar euro ek kaynak ayrılmasına karar verdi. Habere göre zirvede NATO bütçesinin her yıl belirgin bir biçimde artırılmasında mutabık kalındı. Ek kaynakların başta NATO'nun doğu kanadına teçhizat konuşlandırılmasında ve askeri altyapı için kullanılacağı, ayrıca tatbikat, siber güvenlik ve NATO İttifakı içinde yer almayan dost ülkelerle ortaklıkların geliştirilmesi için harcanacağı öğrenildi.

NATO üyeleri 2023 yılının sivil ve askeri bütçesini her yıl yüzde 10 oranında, NATO Güvenlik Yatırım Programı'nı (NSIP) ise yüzde 25 oranında artırmaya karar verdi. 2023-2030 döneminde NATO hesaplamalarına göre 45 milyar euro kaynak ayrılmış olacak.

Söz konusu sayıların kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmamasının arkasında ise Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Fransa var. Bütçe artırımına uzun süre direnen Fransa bu bilgilerin detaylı bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmamasında ısrarcı oldu. NATO çevrelerinden edinilen bilgilere göre ayrıca alınan bu bütçe kararı 2025 yılında yeniden gözden geçirilecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu yüzden zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında İttifak bütçesinin "muazzam bir biçimde artırılacağını" söylemekle yetindiği belirtiliyor.

dpa / EC,ET