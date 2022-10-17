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Fotoğraf: Ben Birchall/PA/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

NATO "nükleer caydırıcılık" tatbikatını başlatıyor

3 saat önce

NATO, her yıl düzenli olarak yapılan "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatını başlatıyor. Ukrayna savaşının gölgesinde düzenlenen tatbikata 60 uçak katılacak.

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NATO'nun her yıl düzenli olarak yapılan "Steadfast Noon" bu sene ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında icra edilecek.

30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikata aralarında Amerikan bombardıman uçakları B-52’ler dahil olmak üzere 60 uçak katılacak. Tatbikata katılacak uçaklar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle, gözetleme uçakları ve tanker uçaklar da bulunacak.

NATO: Rutin bir eğitim faaliyeti

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline  karşı bir tepki olarak planlanmadığına ve tatbikatta ağır silahların kullanılmayacağına dikkat çekildi. Geçen cuma günü yapılan açıklamada, "30 Ekim'e kadar sürecek tatbikat rutin, tekrarlanan bir eğitim faaliyetidir ve dünyada meydana gelen olaylarla bağlantılı değildir" denildi.  NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise "Bu tatbikat İttifakın nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili olmasına katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

NATO tatbikat hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak askeri uzmanlara göre, geleneksel olarak Ekim ayında düzenlenen tatbikatta bu sene ABD'ye ait nükleer silahların yer altında bulundukları depolardan çıkarılarak savaş uçaklarına nakli ve montajı üzerinde durulacak. Tatbikatta gerçek silahlar kullanılmayacak.

ABD'nin İtalya'nın kuzeyi, Belçika, Türkiye ve Hollanda'daki üslerde nükleer silah bulundurduğu düşünülüyor.

Nükleer silahlar | Rusya ve NATO'nun elinde neler var?

NATO "Steadfast Noon" tatbikatının başlangıç tarihini bu yıl alışılmışın dışına çıkarak önceden açıklamıştı. NATO kaynakları, bunu, İttifak'ın olası bir nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlıklı olduğu mesajının daha güçlü bir şekilde verilmesi isteğine bağlıyor. 

Ukrayna savaşı kapsamında dile getirilen nükleer savaş olasılığı dünya kamuoyunda ciddi bir endişeye neden olmuştu. Rusya lideri Vladimir Putin'in, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için "eldeki her tür araca başvuracaklarını" açıklaması nükleer tehdit olarak yorumlanmıştı.

dpa/BÖ,BK

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