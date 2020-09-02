 NATO müttefik ülkelerle Navalni′yi görüşecek | DÜNYA | DW | 03.09.2020

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DÜNYA

NATO müttefik ülkelerle Navalni'yi görüşecek

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayının aydınlatılmasını isteyen NATO ve AB, Navalni'ye yönelik saldırıyı kınadı. NATO, bu olayın sonuçları konusunda müttefiklerle görüşüleceğini açıkladı.

Rus muhalif Navalni'nin zehirlendiği kesin olarak tespit edildi

Rus muhalif Navalni'nin zehirlendiği kesin olarak tespit edildi

Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin eski Sovyetler Birliği'nde geliştirilen sinir gazı Noviçok ile "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğini açıklamasının ardından NATO ve Avrupa Birliği (AB) olayı kınayarak Rusya'nın olayı aydınlatmasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Almanya Aleksey Navalni'nin Noviçok saldırısının kurbanı olduğunu açıkladı. Rusya'nın tam ve şeffaf araştırma yapmasını daha acil getiren askeri nitelikteki Noviçok gazının kullanılmasını kesinlikle kınıyorum. Bunun sonuçları konusunda Almanya ve NATO müttefiklerimizle görüş alış verişinde bulunacağız" dedi.

AB'den de Navalni'nin Noviçok grubundan bir kimyasal madde zehirlenmesine kınama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Kimyasal silahların kullanılması kesinlikle kabul edilemez ve bu uluslararası hukukun ihlalidir" açıklamasında bulundu. Rusya'ya saldırının titizlikle araştırılması çağrısında bulunan Borrell, sorumluların da hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Navalni'ye yönelik zehirle yapılan saldırıya Avrupa'nın sert bir yanıt vermesini talep etti. "Şimdi bir kez daha Putin rejiminin insanlık dışı acımasız gerçekliği ile karşı karşıyayız" ifadesini kullanan Alman siyasetçi, bunun Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilere dair bir mesele olmadığını vurguladı. Avrupa'nın açık, sert ve tutarlı bir yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının sorgulanması gerektiğine işaret etti. Röttgen, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının tamamlanmasına izin verilirse, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için izlediği siyaseti sürdürmesi yönünde bir onay anlamına gelebileceğini söyledi.

ABD'den tepki

ABD de Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesine tepki gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD bugün açıklanan sonuçlar konusunda derin kaygı duyuyor" diyerek, "Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinin kınanması gerektiğini" kaydetti. Rusya'nın geçmişte de Naviçok kullandığını hatırlatan Ullyot, Rusya'daki sorumluların bulunması için ABD'nin müttefikleri ve uluslararası toplum ile işbirliği yapacağını vurguladı.

Alman hükümeti açıklamıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından dün yapılan açıklamada, Berlin'deki Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu belirtilmişti. Seibert, özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Novichok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Navalni'nin zehirlendiği yönündeki iddiaları daha önce reddeden Moskova ise Alman hükümetinin açıklamasının ardından bu konuda görüşmeye hazır olduğu mesajı verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Almanya ile bu konuda işbirliği yapmaya ve bilgi alışverişine hazırız" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

AFP,Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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NATO ve İngiltere'den Navalni çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, Navalni'nin zehirlendiğine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması çağrısında bulunarak, olaya ilişkin şeffaf bir inceleme yapılmasını talep etti.  

Rusya Navalni’nin zehirlendiği iddialarına ilişkin resmi soruşturma açmıyor

Rusya, muhalif siyasetçi Navalni’nin aniden fenalaşarak komaya girmesi konusunda resmi soruşturma açılmasına gerek olmadığını açıkladı. Rusya aynı zamanda Navalni hakkında tedavi gördüğü Almanya’dan bilgi istedi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Rus muhalif neden zehirlendi?  

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