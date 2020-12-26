 NATO koronadan sonra biyolojik saldırılara karşı tetikte | DÜNYA | DW | 29.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

NATO koronadan sonra biyolojik saldırılara karşı tetikte

Korona salgını, biyolojik silahlarla düzenlenen olası bir saldırı halinde yaşanabilecek felaket senaryolarını da gündeme taşırken, NATO virüslerle düzenlenecek saldırılara karşı önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

(Arşiv)

(Arşiv)

NATO, koronavirüs pandemisinin yol açtığı yıkıcı sonuçları göz önüne alarak biyolojik silahlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Alman basın ajansı DPA'ya verdiği röportajda, koronavirüsün laboratuvar ortamında oluşturulmuş bir virüs olmamasına karşın, biyolojik silahların kullanılmasının tehlikesini ortaya koyduğunu belirtti.

NATO'nun bu tür tehlikelerin farkında olduğunu ifade eden Stoltenberg, biyolojik silahlarla düzenlenecek olası saldırıları önlemek amacıyla istihbarat servisleriyle bilgi alışverişini iyileştirme sürecinde olduklarını söyledi.

Biyolojik silahların kimyasal silahlar gibi, uluslararası hukuka göre yasak olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Ancak kullanımlarına hazırlıklı olmalıyız, çünkü bu silahların hâlâ var olduğunu biliyoruz" dedi.

Yüz binlerce kişinin ölümüne neden olabilecek geniş çaplı bir biyolojik silah saldırısının teröristler veya devlet yöneticileri tarafından gerçekleştirilebileceğine işaret eden NATO Genel Sekreteri, biyolojik silahların geleneksel veya nükleer silahlara misilleme olarak devreye sokulabileceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

"NATO'nun yasaklanmış silahları yok, ancak onlara gerektiği gibi cevap vermek için bir dizi yeteneğimiz var" diye konuşan Jens Stoltenberg, biyolojik bir saldırı sonrasında 5'inci maddeye  göre kolektif savunmaya geçilebileceğini ve durumda da NATO'nun tüm bu yeteneklerini kullanabileceğini vurguladı.

Virüsler silaha dönüşebiliyor

Uzmanlar, çiçek hastalığı ve şarbon patojenleri ile grip veya koronavirüsleri uzun yıllardır olası biyolojik silahlar olarak da değerlendiriyor.  Zira araştırmacılar laboratuvar ortamında virüsleri yapay olarak daha tehlikeli hale getirilebileceklerini çok kez kanıtladılar. Bu tür deneylerle doğal virüs mutasyonlarının sonuçlarına karşı donanımlı olmak amaçlanıyor. Bununla birlikte, teröristlerin benzer deneyleri yapmaları halinde bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği de araştırılıyor.

Yapılan araştırmalarda ise ilginç felaket senaryoları ortaya konuldu. Buna göre virüsler sadece seçilmiş insan grupları için ölümcül olacak şekilde değiştirilebiliyor.  Örneğin sadece siyahlar veya sadece beyazları öldürecek virüsleri üretilebiliyor. 

Biyolojik silahlarla düzenlenebilecek terör saldırıları konusunda BM Genel Sekreteri António Guterres de uyarıda bulunmuştu. Guterres Temmuz ayında yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin afetler karşısında  hazırlıkların yetersiz olduğunu ortaya koyduğunu dile getirmişti. BM Genel Sekreteri 1975 yılında yürürlüğe giren biyolojik silahların yasaklanmasına ilişkin sözleşmenin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Sözleşme yürürlükte olmasına rağmen, bir izleme mekanizması içermiyor. Ayrıca 14 ülke bugüne kadar anlaşmayı imzalamadı. Bu ülkeler arasında Eritre, İsrail, Mısır, Somali ve Suriye bulunuyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Atina'da kimyasal güvenlik Çeklerden sorulacak

13 Ağustos Cuma günü başlayacak olan 28. Yaz Olimpiyatlarına Çek Cumhuriyetinden sadece dekatlon dünya rekoru sahibi Roman Sebrle gibi sporcular değil, 100 kişilik ABC silahları keşif timi de katılıyor. Nato'nun özel timi de olan bu askerlerin görevi, olimpiyat oyunlarını nükleer, biyolojik ya da kimyasal terör saldırılarından korumak.  

Benzer içerik

Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis

Türkiye'nin 2020 hak ihlalleri karnesi 26.12.2020

Türkiye adil olmayan yargılamalar, uzun tutukluluklar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyor. Özellikle pandemide cezaevlerindeki önlemlerin yetersizliği çok tartışıldı.

Rizin in Köln entdeckt

Korona sonrası biyolojik saldırı uyarısı 25.05.2020

Avrupa Konseyi güvenlik uzmanlarına göre korona salgını teröristleri biyolojik saldırılara teşvik edebilir. Hazırlanan bir rapora göre salgın, toplumların kırılgan ve sarsılmaya müsait olduklarını ortaya koyuyor.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Türkiye’de pandeminin gerçek boyutu ne? 01.10.2020

Sağlık Bakanı Koca’nın günlük açıklanan koronavirüs rakamlarında, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirmesi geniş yankı uyandırdı. Pandeminin gerçek boyutları merak ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İsrail-Fas yakınlaşmasının mimarlarından biri olarak kabul ediliyor

Fas İsrail’de irtibat bürosu açıyor

Kısa süre önce İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan Fas, İsrail’de irtibat bürosu açma hazırlıklarına başladı. Başbakan Netanyahu da Fas Kralı 6. Muhammed’i İsrail’e davet etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  