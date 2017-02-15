 NATO: Henüz Rusya’nın geri çekildiğini görmedik | DÜNYA | DW | 15.02.2022

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DÜNYA

NATO: Henüz Rusya’nın geri çekildiğini görmedik

Moskova’nın "Birliklerimizin bir kısmını sınırdan çekiyoruz" açıklamasına NATO'dan yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, henüz geri çekilme yönünde bir işaret görmediklerini söyledi.

Rus balistik füze sistemi 9K720 İskender

Rus balistik füze sistemi 9K720 İskender

NATO’dan Rusya’nın birliklerinin bir kısmını Ukrayna sınırından çektiği yönündeki duyurusuna yönelik açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova’dan gelen diyaloğun devamına yönelik sinyallerin ihtiyatlı bir iyimserlik için temel oluşturduğunu; ancak şu ana kadar bölgede gerilimi düşürmeye yönelik bir işaret görmediklerini ifade etti. 

Stoltenberg, "Ukrayna sınırında Rus askeri varlığının azaldığı yönünde bir işaret görmedik. Ancak Rusya’nın ne yaptığını yakından izlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

NATO Genel Sekreteri, birliklerin yeniden ilerletilmesinin de mümkün olduğuna dikkat çekerek; gerilimin düşürüldüğü yönünde ciddi bir değerlendirme yapılabilmesi için hem birliklerin hem de ağır silahların belirgin ve kalıcı geri çekilişinin gözlenmesi gerektiğini belirtti. 

Stoltenberg, mevcut durumun hala Avrupa’da onyıllardır karşılaşılan en ciddi güvenlik krizi olma niteliği taşıdığını sözlerine ekledi. 

Rusya’dan "Birliklerimizi çekiyoruz" duyurusu 

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin askeri faaliyetlerini tamamlamalarının ardından üslerine döndüklerini duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda, bakanlık sözcüsü büyük çaplı bazı tatbikatların ülke çapında devam ettiğini güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin ise tatbikatları tamamlayarak üslerine döndüğünü belirtmişti. Videoda bazı tankların ve diğer zırhlı araçların açık yük vagonlarına yüklendiği görülmüştü.

Interfax Ukrayna haber ajansına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Kiev'in ancak Rusya'nın çekildiğini gördükten sonra gerilimin düşebileceğini inanacaklarını ifade etti.
Haberde, Kuleba'nın, "Sürekli Rusya Federasyonu'ndan farklı açıklamalar duyuyoruz. Bir kuralımız var, gördüğümüze inanırız. (Ancak) Geri çekilme görürsek gerilimin düştüğüne inanırız" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklama piyasaları rahatlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Rus piyasasında da toparlanma yaşandı. Bir süredir Batı'dan gelen yaptırım tehdidinin baskısı Rus ekonomisinde kendini hissettirirken, açıklamanın ardından Ruble, Dolar karşısında yüzde 1,5 değer kazandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı 100 bini aşkın birlik ve Belarus'la düzenlenen ortak askeri tatbikatlar Moskova'nın ülkeye gireceğine ilişkin endişeleri artırmıştı. Rusya işgal planlarına yönelik iddiaları geri çevirirken Batı'dan Ukrayna'nın ve eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya alınmayacağının teminatının yanı sıra, komşusuna silah sevkiyatının durdurulmasını ve Batılı müttefiklerin birliklerini Doğu Avrupa'dan çekmesini talep ediyor.


Reuters,AFP / SÖ,ET, EC
©Deutsche Welle Türkçe
 

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