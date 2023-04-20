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Stoltenberg ve Zelenskiy
Stoltenberg ve ZelenskiyFotoğraf: Alina Yarysh/REUTERS
PolitikaUkrayna

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın geleceği NATO'da

2 saat önce

Stoltenberg, Kiev'e yaptığı ziyarette Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyeliğinin gündeme geleceğini duyurdu. Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımını "ciddi tehlike" olarak nitelendirdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette Ukrayna'nın askeri ittifaka katılımı konusunun Temmuz ayında yapılacak NATO liderler zirvesinde gündeme geleceği mesajını verdi.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ülkeyi ilk kez ziyaret eden Stoltenberg, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Ukrayna'nın geleceği Avrupa-Atlantik ailesinde, Ukrayna'nın geleceği NATO'da, bu konuda bütün müttefikler aynı görüşte" şeklinde konuştu.

Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO liderler zirvesinde Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gündemin üst sıralarında" yer alacağını belirten Stoltenberg, ittifakın önceliğinin Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşı Ukrayna'nın kazanması olduğunu da sözlerine ekledi.

Şubat 2022'de Rusya'nın saldırıları başlatmasından bu yana NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya 150 milyar eurodan fazla yardım sağladığını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler şimdi daha fazla savaş uçağı, tank ve zırhlı araç gönderiyor" dedi. Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin gerektiği sürece devam edeceğini belirtti.

Zelenskiy: Söz konusu kararın zamanı geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ülkesinin en kısa zamanda NATO'ya davet edilmesi çağrısında bulundu. NATO'ya üye ülkelerin Ukrayna'nın katılımına verdiği büyük destek göz önünde bulundurulduğunda, "söz konusu kararı vermenin zamanının geldiğini" ifade eden Zelenskiy, Vilnius zirvesinin "tarihi" olabileceğini söyledi.

Belirli silahların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda bazı üye ülkelerin "isteksiz davranmasının" aşılması için NATO'dan yardım isteyen Zelenskiy, bunların uzun menzilli silahlar, modern savaş uçakları, toplar ve zırhlı araçlar olduğunu ifade etti. Zelenskiy,  Ukrayna'nın bunun bedelini, "gerekli savunma araçlarını henüz edinmeyen askerlerin canı" ile  ödediğini dile getirdi.

Ukrayna'ya Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta destek veren ülkeler uzun menzilli silahların gönderilmesine sıcak bakmıyor. Kiev'in bu silahlarla, Rus topraklarına saldırabileceği ihtimali buna gerekçe olarak gösteriliyor.

Moskova tepki gösterdi

Stoltenberg'in ziyareti üzerine Moskova ise Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya için "ciddi bir tehlike" olduğu değerlendirmesini yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon"un ana hedeflerinden birinin Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemek olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Aksi takdirde bu ülkemiz ve güvenliği için ciddi bir tehlike oluşturur" dedi. Rusya, Ukrayna'da yaşananı "savaş" olarak nitelendirmiyor.

NATO, 2008 yılında Ukrayna'ya üyelik perspektifi sunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kiev'in İttifak'a katılım olasılığını Ukrayna'ya yönelik saldırıların gerekçelerinden biri olarak sunmuştu.

AFP,dpa/JD,BK

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