NATO Genel Sekreteri Merkez Bankası başkanı oluyor

Görev süresi bu yıl 30 Eylül'de sona erecek olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapacağı açıklandı.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada atama kararı kamuoyuna bildirilirken, Stoltenberg'in görevi 1 Aralık civarında devralmasının planlandığı kaydedildi.

Norveç merkez bankası Norges Bank'ın 70 yaşındaki mevcut başkanı Øystein Olsen, 1 Ocak 2011'de göreve başlamıştı.

62 yaşındaki Jens Stoltenberg, 2014 yılında başlayan NATO Genel Sekreterliği öncesinde 1996-2000 yıllarında Norveç Maliye Bakanlığı, 2000-2001 ve 2005-2013 dönemlerinde Başbakanlık yapmıştı.

Dünyanın en büyük varlık fonunu denetleyecek

Norveç Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum, "Merkez Bankası için en iyi başkanı bulmak istiyordum ve bu kişinin Stoltenberg olduğuna eminim" açıklaması yaptı. Vedum, Stoltenberg devralana kadar görevi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache'nin vekaleten yürüteceğini bildirdi. Daha önce Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Wolden Bache'nin görevi Mart'ta devarlması bekleniyor.

Stoltenberg'in adaylığı, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støhre ile olan yakın dostluk ilişkisi nedeniyle tartışmalara da yol açmıştı.

Norveç, 1,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük varlık fonuna sahip. Merkez Bankası Başkanı olarak Stoltenberg, ülkenin para politikalarını belirleme yetkisinin yanı sıra Varlık Fonu'nun denetiminden de sorumlu olacak.

Stoltenberg: NATO'daki görevime odaklanacağım

Jens Stoltenberg, atama kararının açıklanması sonrasında yaptığı kısa açıklamada, 1 Ekim'de görevi bırakana kadar tamamen NATO'daki görevine odaklanacağını ve görevi resmen devralana kadar Norveç Merkez Bankasının politikaları konusunda değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

Norveç İşçi Partisi üyeliğinin devam edeceğini belirten Stoltenberg, ancak Merkez Bankası Başkanı olarak görevinde siyaseten tarafsız olacağını vurguladı.

AP,dpa/BK,HT

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