NATO Genel Sekreteri ile Erdoğan bir araya geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının kritik bir döneminde bugün Türkiye’de temaslarda bulunarak, Antalya’da bir konuşma yapacak.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasının üzerinden iki hafta geçti ve şimdiye kadar taraflar arasında çeşitli görüşmeler yapılmasına rağmen kalıcı bir ateşkes sağlanabilmiş değil.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları dün Antalya’da, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katıldığı üçlü bir toplantıda bir araya gelmiş ancak görüşmeden somut bir sonuç elde edilememiş ve toplantının "bir başlangıç" olduğu ifade edilmişti.

Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyelik başvurusunun tartışıldığı günlerde Türkiye’de temaslarda bulunarak Antalya Diplomasi Forumu’nda bir konuşma yapacak. Genel Sekreter ayrıca Forum’un açılışı için Antalya’da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Erdoğan Stoltenberg ile son olarak Rusya’nın işgali başlamadan önce 18 Şubat’ta telefonla görüşmüştü. Rusya’nın operasyonu başladıktan sonraki ilk açıklamasında Erdoğan, NATO’dan daha kararlı bir adım beklediğini dile getirmiş ve "Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda, belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik" demişti.

Ancak geçen sürede bu savaşın bir Rusya-NATO savaşı olmaması için İttifak’ın dikkatli hareket ettiği gözleniyor. Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşın başka yerlere sıçramasını önlemek için NATO'nun elinden geleni yapacağını bildirdi.

70. yılda Türkiye-NATO ilişkileri

Öte yandan Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılında çıkan bu savaş, Türkiye ile İttifak arasında son dönemde zedelendiği belirtilen ilişkilerin geleceği ve aradaki güven bunalımının aşılıp aşılamayacağı gibi farklı açılardan da kritik görülüyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması NATO içinde güven bunalımı yaratmış, Türkiye'nin üyeliği ile ilgili de tartışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) içinde aynı zamanda NATO üyesi de olan bazı ülkelerle savunma sanayi iş birliğini yapamadıklarını belirterek, "Biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken araç, gereç, mühimmat… Bunları niye vermiyorsunuz? Vermiyorlar. Bir savaş mı çıksın, bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor, AB üyeleri de laf üretiyor" demişti.

Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile dün akşamki görüşmesinde de yine savunma sanayi konusuna vurgu yaptığı gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Erdoğan ile Stoltenberg görüşmesinin ardından her iki taraftan da görüşmeye dair açıklama yapılması bekleniyor.

Gülsen Solaker

© Deutsche Welle Türkçe