NATO, ABD, AB ve Almanya'dan TUSAŞ saldırısına kınama

Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO Türkiye'nin yanındadır" vurgusu yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara'da gelen ölü ve yaralı haberleri derin endişe veriyor. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Her türlü terörizmi şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri bu paylaşımından yaklaşık 15 dakika sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise Ankara'daki terör saldırısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek "Mesajım çok açık: NATO Türkiye'nin yanındadır" vurgusu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'dan ölü ve yaralılarla ilgili gelen haberlerin kendisini sarstığını belirterek "Terörizmi her şekliyle en sert şekilde kınıyoruz. Partnerimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de gece saatlerinde yaptığı açıklamada terörizmi tüm şekilleriyle güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek "Avrupa Birliği bu zor anlarda Türkiye ile dayanışmasını ifade etmektedir" dedi.

Beyaz Saray'ın açıklaması da geç saatlerde geldi. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Henüz nedenini ya da tam olarak arkasında kimin olduğunu bilmemekle birlikte bu şiddet eylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW/JD,BK