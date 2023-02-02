NATO üyeliği: İsveç ve Finlandiya süreci birlikte yürütecek

Finlandiya ile İsveç, NATO'ya üyelik sürecini birlikte sürdürecekleri mesajı verdi. İki ülke başbakanı, Ankara'dan onayın Temmuz'a kadar çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

Ankara'nın NATO üyeliği için kendisinden onay bekleyen İsveç'e Kur'an yakma eylemine izin verdiği gerekçesiyle kırmızı ışık yakıp, Finlandiya'ya yeşil ışık göstermesi iki İskandinav ülkesinde karşılık bulmadı.

NATO üyelik başvuruları Türkiye'nin onayına takılan İsveç ve Finlandiya başbakanları bugün İsveç'in başkenti Stockholm'de üyelik sürecini değerlendirmek üzere yeniden bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında NATO üyelik sürecini birlikte götürmeye kararlı olduklarını vurguladılar.

Perşembe günü Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin "Başlanılan bu yolculuk el ele devam etmeli" dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için birlikte başvuruda bulunduğunun altını bir kez daha çizen Marin "NATO'ya birlikte katılmamız herkesin yararına olacaktır" diye konuştu.

İsveç'in "sınıfın yaramaz çocuğu" olarak gösterilmesinden hoşlanmadığını ifade eden Marin, tıpkı Finlandiya gibi İsveç'in de İttifak'a üye olmak için gereken tüm şartları yerine getirdiğini savundu.

Ev sahibi İsveç Başbakanı Kristersson da basın toplantısında yaptığı açıklamada konuk Başbakan Marin ile görüş birliği içinde olduklarını belirterek, "Bu yolculuğa birlikte çıktık. Yine üyeliğe giden yolculuğu da birlikte tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

İki lider ülkelerinin yakın zamanda NATO üyesi olacağına inandıklarını da vurgulayarak, Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar üyelik sürecinin müspet şekilde sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin çekinceleri

Avrupa Birliği'nin (AB) iki İskandinav üyesi İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine geçtiğimiz yılın Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurdu. NATO iki ülkeyi bünyesine almak istiyor ancak bunun için ittifak üyesi 30 ülkenin tamamının onayı gerekiyor.

Ancak Türkiye iki ülkenin NATO'ya katılmalarına çekince koymuş, bu tutumuna gerekçe olarak da iki ülkenin "teröristlerle mücadele konusunda yeterince kararlı olmamasını" göstermişti.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm'de Kuran-ı Kerim'in yakılması ve yırtılması eylemlerinin ardından İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceklerini bildirdi.

Buna karşın Erdoğan Finlandiya'nın üyelik başvurusuna ise olumlu yaklaştıklarının sinyalini verdi. Perşembe günü Fin gazetesi "Ilta-Sanomat" tarafından yayınlanan bir ankete katılanların çoğunluğu, İsveç'in başvurusunun onaylanmasının uzaması halinde Finlandiya'nın beklememesi gerektiğini savundu.

Şimdiye kadar 28 NATO ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuna onay verirken Türkiye ve Macaristan bu konuda henüz yeşil ışık yakmadı.

AFP/TY,BK