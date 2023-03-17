NATO üyeliği: ABD'den Türkiye’ye İsveç çağrısı

Beyaz Saray, Ankara’yı Finlandiya’nın ardından İsveç’in NATO üyeliğine de bir an önce onay vermeye çağırdı. İsveç’ten ise "mutabakatta yazandan fazlasını yapmayacağız" açıklaması geldi.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecini başlatacağını açıklaması Washington’da memnuniyetle karşılandı. Diğer yandan ABD, Ankara’ya İsveç’in İttifak'a üyeliğini de "hızlı bir biçimde onaylama" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO değerlerini paylaşan yetkin ülkeler olduğunu belirterek, iki ülkenin de ittifakı güçlendireceğini ve Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti. Sullivan, "ABD her iki ülkenin de mümkün olan en yakın zamanda NATO üyesi olması gerektiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İsveç'te hayal kırıklığı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Türkiye’nin Finlandiya’nın üyelik sürecinde attığı adıma karşılık İsveç konusundaki tutumunu değiştirmemesinden duyduğu "hayal kırıklığını" ifade etti.

Ankara’nın kararını, "Bu istemediğimiz ancak hazırlıklı olduğumuz bir gelişmeydi" sözleriyle değerlendiren Billström, şimdi önceliklerinin üyelik süreci için henüz onay gelmeyen iki ülkeden, Türkiye ve Macaristan’dan onay almak olduğunu belirtti.

"Mutabakatta yazandan fazlasını yapmayacağız"

Bakan, Ankara’nın suçlamalarına ilişkin, "Mutabakatta yazandan azını yapmadıklarını, ancak daha fazlasını da yapmayacaklarını" söyledi. Billström, "Bu mutabakatla ilgili iade davaları olduğunda Türkiye’nin bakış açısına göre olumlu ya da olumsuz olabilecek kararlar çıkabileceği anlamına geliyor ve bu basitçe böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Helsinki’nin NATO üyeliği için onay sürecini başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’e yönelik ise, "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 120 civarında teröristin listesini İsveç Başbakanına ilettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu teröristleri bize vermeyince, veremeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil" diye konuşmuştu.

DW,AFP,Reuters/SÖ,BK