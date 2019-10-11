 NATO ülkelerinden Stoltenberg′e Türkiye tepkisi | DÜNYA | DW | 14.10.2019

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DÜNYA

NATO ülkelerinden Stoltenberg'e Türkiye tepkisi

Türkiye'nin operasyonu Londra'da toplanan NATO ülkelerinin gündemindeydi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye karşı "çok yumuşak" olmakla eleştirildi. Stoltenberg endişelerini Türkiye'ye ilettiğini söyledi.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna ilişkin tavrı nedeniyle ittifak üyesi bazı ülkelerin baskısı ile karşı karşıya olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama geldi.  

NATO Parlamenter Asamblesi'nin Londra'da düzenlenen toplantısında konuşan Stoltenberg operasyon nedeniyle duyduğu endişeyi Türkiye'ye ilettiğini söyledi. Stoltenberg, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na operasyonun bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığını ilettiğini aktardı. Stoltenberg, "Oratk düşmanımız DAEŞ'e karşı kazanımlarımızı koruyabilmemiz için Türkiye'nin itidal ve diğer müttefiklerle koordinasyon içerisinde hareket etmesini bekliyorum" dedi.

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AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu kınandı. Lüksemburg'un Türkiye'ye karşı ortak silah ambargosu uygulanması talebi ise kabul görmedi. (14.10.2019)

Alman hükümeti, askeri harekâtın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını askeri harekât gerekçesi olarak görmediklerini kaydetti. (14.10.2019)

"Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününe girerken Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde halk tedirgin. İlçeyi terk eden vatandaşlar Mardin merkezdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Şirvan Görer’in izlenimleri. (13.10.2019)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Stoltenberg'e Türkiye eleştirisi

Londra'daki Parlamenter Asamblesi'ndeki konuşmasının ardından düzenlenen soru cevap bölümünde Stoltenberg, IŞİD'in saldırılarının hedefi olan Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerden giden temsilcilerin eleştirilerinin odağı oldu.

Fransa'da senato üyesi Christian Cambon, durumun kabul edilemez olduğunu savunarak Stoltenberg'i Türkiye'ye karşı "çok yumuşak" olmakla suçladı. Cambon, "İstanbul'da yaptığınız açıklamanın tonu bizi şaşırttı. Bu Amerikalı müttefiklerimize danışılmış mıydı?" dedi. Cambon'un bu sözleri bazı delegelerden alkış topladı. Cambon ayrıca NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Stoltenberg ise İstanbul'daki temasları sırasında endişelerini dile getirdiğini vurguladı. Stoltenberg, "Orada ne olduğunu anlamanın tek yolu Türkiye'nin üstlendiği önemli rolü anlamaktan geçiyor" cevabını verdi. Türkiye'nin NATO için önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "NATO müttefikleri olarak hepimiz DAEŞ'i yenmek için düzenlenen askeri operasyonlarda Türkiye'nin altyapısını kullandık. Şu an olanlar yüzünden bu nedenle endişeliyim. DAEŞ'le savaşta ihtiyacımız olan birliği zedeleme riski taşıyoruz" dedi.

Uluslararası koalisyona toplanma çağrısı 

Türkiye'nin operasyonuna ilişkin bir açıklama da Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan geldi. Fransız bakan, harekat nedeniyle 130 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.
Le Drian, "Türkiye'nin operasyonu IŞİD'in farklı yollarla tekrar öne çıkmasını sağlama riski taşıyor" diye konuştu. Fransız Bakan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrı yaparak IŞİD'e karşı uluslararası koasliyonu toplama çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Almanya, Fransa ve Hollanda Türkiye'ye silah satışını askıya almıştı. 

Video izle 24:01

Çavuşoğlu:"Yaptırımdan korkacak olsak, harekatı başlatmazdık"

AP,rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Çavuşoğlu:"Yaptırımdan korkacak olsak, harekatı başlatmazdık"  

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