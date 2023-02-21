NATO, Çin'in Rusya'ya olası silah desteğinden "endişeli"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Çin'in Rusya'ya silah desteği vermesinin ciddi sonuçları olacağı yönündeki uyarısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Pekin'in Moskova'ya silah yardımı yapabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Rusya'nın savaşına ölümcül destek sağlamak için Çin'in planlar yapabileceği yönünde endişelerimiz artıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in Rusya'ya "ölümcül destek" sağlayabileceğine dair yeni bilgiler edindiklerini söylemişti.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın Rusya'yı "bitirmek" istediği şeklindeki suçlamalarına da yanıt verdi.

"Kimse Rusya'ya saldırmıyor, saldırgan olan Rusya" ifadesine vurgu yapan Stoltenberg, Ulusa Sesleniş konuşmasında Putin'in "sürecek bir savaşa hazırlanmak gerektiğini" açıkça dile getirdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Putin'e, ABD ile nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (New START) anlaşmasına uyma çağrısında da bulundu. Stoltenberg, Putin'e "kararını gözden geçirme ve mevcut anlaşmalara saygı gösterme" çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi Fotoğraf: Johanna Geron/REUTERS

Putin, Ulusa Sesleniş konuşmasında New START anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamıştı. ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma, iki ülkenin konuşlandırabileceği uzun menzilli nükleer başlık ve nükleer silah taşıyabilecek füze sayısının sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılında beş yıllığına uzatılmıştı.

Borrell: Çin'in olası silah desteği kırmızı çizgi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ise, geçen hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı sırasında Çin'in eski Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkez Komitesi Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çinli diplomatın Pekin'in Rusya'ya silah göndermeyi planlamadığı konusunda güvence verdiğini söyledi. "Çin'in yapmadığını iddia ettiği şeyi yaptığına dair şimdiye kadar kanıt olmadığını" belirten Borrell, buna rağmen müttefiklerin "dikkatli" olması gerektiğini vurguladı. Borrell, Çin'in Rusya'ya olası silah sevkiyatını "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği

Borrell, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatı konusunda da açıklamalarda bulundu. Estonya'nın Ukrayna'ya AB ülkelerinin 1 milyon adet 155 milimetre kalibreli obüs top mermisi gönderilmesi önerisine desteğini tekrarladı. Borrell, AB ülkelerinin envanterinde bulunan mühimmatın gönderilmesinin "hızlı" bir çözüm olacağını söyledi.

Estonya'nın önerisine göre yaklaşık 4 milyar euro tutarındaki mühimmatın ortak silah satın alınması için oluşturulan AB fonlarından karşılanması öngörülüyor. Ancak AB'ye üye devletler tarafından bu fona aktarılan para, bu tutarı karşılamıyor. AB savunma bakanlarının Mart ayı başında yapacağı toplantıda konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Kuleba silah sevkiyatının devamını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise müttefiklerin Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatını sürdürmesini istedi. "Bugüne kadar yapılanlar yeterli olmadığı için şu an buradayız" diyen Kuleba, Ukrayna bu savaşı kazanana kadar yapılanların yeterli olmazacaüini ifade etti. Kuleba, silah sevkiyatının "İsviçre saati gibi güvenilir" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DW,AFP / JD,ET