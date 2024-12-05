Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilen AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yle ilgili bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonuçlandı. 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ünlü dağcının tutukluluğunun 14'üncü gününde tahliye kararı verdi.

Nasuh Mahruki 20 Kasım'da ifade için gittiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Mahruki'nin belli haklardan mahrum bırakılması da istendi.

26 Aralık'ta yapılacak ilk duruşma beklenirken asliye ceza mahkemesinin tensip kararıyla tutukluluk halinin devamına karar verilen Mahruki'nin avukatları bir üst mahkeye başvuruda bulunmuştu.

Mahruki mesajında hükümeti suçlamıştı

Nasuh Mahruki, tutuklanmasına dayanak gösterilen mesajında, "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur" ifadelerini kullanmıştı.

YSK Başkanı ne demişti?

Geçen ay ABD seçimlerini yerinde izleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener burada AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de de elekronik oy kullanılmasıyla ilgli bir çalışma yapılacağını söylemişti.

YSK Başkanı, "Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz” demişti.

ANKA/TY,BK

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