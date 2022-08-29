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NASA'nın Ay misyonu kapsamında uzaya fırlatacağı Orion kapsülü
NASA'nın Ay misyonu kapsamında uzaya fırlatacağı Orion kapsülüFotoğraf: Joe Skipper/REUTERS
TeknolojiKüresel

NASA'nın yeni Ay roketi ve kapsülü yola çıkıyor

1 saat önce

NASA, Ay'a yeniden insan göndereceği Artemis programı çerçevesindeki roketi ve beraberindeki Orion kapsülünü bugün ilk deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay'a yeniden insan gönderme planı kapsamında bugün yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) ve bu roketin taşıyacağı Orion kapsülünü uzaya gönderiyor.

Artemis programı çerçevesinde uzaya gönderilecek olan rokette ya da kapsülde mürettebat bulunmayacak. Kapsül, mürettebat yerine cansız mankenler taşıyacak. Bu mankenlerin üzerindeki sensörler, uçuş sırasındaki titreşim, ivme ve radyasyon seviyelerini kaydedecek.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki roket ve beraberindeki kapsül, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 15.33'te fırlatılacak.

Kapsülün 386 bin kilometre uzaklıktaki Ay'a yaklaşık bir haftada ulaşması bekleniyor.

Toplamda altı hafta sürmesi beklenen deneme uçuşunda, Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde döndükten sonra paraşütlerle hızı yavaşlatılarak San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu'na düşmesi planlanıyor.

Artemis misyonunun öncelikli hedefi, kapsülün ısı kalkanını test etmek olacak. Beş metrelik çapıyla şu ana kadar yapılan en büyük ısı kalkanına sahip olan Orion, dönüşte atmosfere saatte 40 bin kilometre hızla çarpacak. Orion'un ısı kalkanı, atmosfere dönüşteki 2 bin 750 derecelik sıcaklığa dayanabilmesini sağlayacak materyalden yapıldı. Aynı materyal, Apollo programındaki kapsüllerde de kullanmıştı.

NASA, Artemis programı dahilinde en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilebileceğini belirtiyor.

NASA'nın yeni Ay programı, adını Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi ve Ay tanrıçası olan Artemis'ten alıyor.

NASA'nın 1969 ve 1972 yılları arasında Ay'a 12 insanın ayak basmasını sağlayan Apollo programından tam 50 yıl sonra hayata geçirdiği Artemis programı, Mars'a yolculuk hedefi doğrultusunda atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

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