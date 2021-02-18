 NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı | DÜNYA | DW | 19.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı

Uzay aracı Perseverance yedi aylık bir yolculuktan sonra Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi. Araç, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak.

Mars'a yollanan uzay aracı Perseverance'in görünümü

Mars'a yollanan uzay aracı Perseverance'in görünümü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance (Azim), "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yaptı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Operasyonu yöneten  Swati Mohan Perşembe günü canlı olarak yayınlanan inişin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. 

Kızıl gezegenin atmosferine girdikten sonra  roket motorlarının hızı yavaşlatılan uzay aracı bir iniş paraşütü ile Mars yüzeyine yöneldi.  İniş manevrasının son aşamasında ise yaklaşık 20 metre yükseklikten Jezero Krateri'ne  kablolarla bir tür vinç tarafından çekilerek indirildi. Vinç daha sonra gezegene kendi inişini yapmak için uzay aracından ayrıldı.

NASA çalışanları inişi böyle kutladılar

NASA çalışanları inişi böyle kutladılar

Yedi dakika süren "kritik iniş manevrası" sırasında NASA çalışanları büyük bir heyecan yaşadı. İnişin başarıyla gerçekleştiğinin açıklanması üzerine NASA Araştırma Direktörü Thomas Zurbuchen, korona kısıtlamalarını görmezden gelerek çalışanlara sarıldı.

Perseverance inişten hemen sonra  Mars yüzeyinin ilk siyah-beyaz fotoğrafını çekti.

Biden'den kutlama

ABD Başkanı Joe Biden "tarihi" olarak tanımladığı inişten dolayı Nasa yetkililerini kutladı.

Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda başarıyla gerçekleşen inişle ilgili olarak, "Bugün, bilimin gücü ve Amerikan dehası ile hiçbir şeyin imkanlar ötesinde olmadığı bir kez daha kanıtlanmıştır" dedi.

Temmuz ayında Dünya'dan Mars'a hareket eden uzay aracı önümüzdeki yıllarda gezegende önceki olası mikrobiyal yaşamla ilgili araştırmalar yapacak.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki araçta, iki metre uzunluğunda bir robot kolunun yanı sıra çok sayıda kamera ve mikrofon bulunuyor. Ayrıca  Dünya dışında uçan ilk mini helikopter "Ingenuity" de bu araçla birlikte Mars'a gitti.

Perseverance, Mars'a yollanan beşinci uzay aracı. Diğer dört uzay aracı da ABD tarafından yollanmıştı. Son yollanan uzay aracı "Curiosity" hala faaliyetini sürdürüyor.

Video izle 06:15

NASA Mars'a oksijen üreten mekanik ağaç ve helikopter gönderiyor

Yaşam izlerini arayacak

Uzay aracının indiği  45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor.  Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyorlar. NASA mensubu  Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.

Mars, bu koşulların var olduğu bilinen tek gezegen.

Mars'taki mini helikopter Ingenuity

Mars'taki mini helikopter Ingenuity

"Mars 2020" Kızıl Gezegen'de  bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair kanıt derlemek için görevlendirilen ilk misyon. NASA bu bağlamda yaklaşık 2,4 milyar dolar (1,98 milyar euro) bütçe ayırdı. Alman Havacılık Merkezi (DLR) de, veri ve görüntülerin değerlendirilmesinde misyona destek oluyor. Araç, Jezero Krateri ve çevresindeki nehir, göl ve delta kalıntılarından kaya ve toprak örnekleri toplayacak. Toplanan örnekler analiz için Dünya'ya getirilecek. Numunelerin  2030'lu yıllarda NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından planlanan ortak bir misyon kapsamında Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"Perseverance" Mars’a iniyor

NASA’nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı "Perseverance" bugün Mars’a inecek. Uzay aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper "Ingenuity" taşıyor  

Benzer içerik

Mars-Sonde Perseverance

"Perseverance" Mars’a iniyor 18.02.2021

NASA’nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı "Perseverance" bugün Mars’a inecek. Uzay aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper "Ingenuity" taşıyor

"Umut" Mars'ın yörüngesine girdi 10.02.2021

Arapça'da "Umut" anlamına gelen "Amal" adlı uydu, yaklaşık 500 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra Mars'ın yörüngesine girdi. 

NASA Mars'a oksijen üreten mekanik ağaç ve helikopter gönderiyor 29.07.2020

2020 Temmuz ayı tam anlamıyla Mars ayı oldu. Birleşik Arap Emrilikleri ve Çin’den sonra ABD de Perseverance uzay aracığını Mars’a göndermek için son hazırlıkları tamamladı. Ancak NASA’nın uzay aracı gezegende bir ilke imza atacak iki araç taşıyor: Oksijen üreten mekanik ağaç ve bir helikopter.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Doğu Guta'daki Arbin ilçesindeki binalar çatışmalarda büyük hasar almıştı (Foto: Arşiv)

BM’den Suriye'de çatışan taraflara ağır suçlamalar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Suriye'deki çatışmalarda tarafların, savaş suçu ve insanlığa karşı suç sayılabilecek eylemlerde bulunduğu ifade ediliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  