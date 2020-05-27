 NASA ″Crew Dragon″ uçuşunu erteledi | DÜNYA | DW | 28.05.2020

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DÜNYA

NASA "Crew Dragon" uçuşunu erteledi

Elon Musk’ın SpaceX firmasıyla NASA'nın ISS'e astronot taşıyacakları ortak uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Crew Dragon kapsülüyle, 2011'den beri ABD'den uzaya ilk kez insan taşınmış olacaktı.

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NASA ile SpaceX firmasının ortak gerçekleştireceği tarihi insanlı mekik uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle planlanan kalkışa 15 dakika kala ertelendi. Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden yapılması planlanan mekik uçuşu, 2011’den bu yana ABD topraklarından uzaya gönderilecek ilk insanlı uçuş olması bakımından tarihi öneme sahipti.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması, NASA’yla birlikte ABD topraklarından 2011’den bu yana ilk defa uzay istasyonuna (ISS) astronot gönderecekti. Space X "Crew Dragon Kapsülü" ile uzaya gidecek astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurle olarak açıklanmıştı.

Bir sonraki uçuş denemesinin Cumartesi günü yapılabileceği belirtiliyor.

dpa,DHA/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için ABD’li SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, ilk yolculuğunu başarıyla tamamladı. Kapsül sayesinde NASA’nın Rusya’ya bağımlılığı ortadan kalkacak. (03.03.2019)  

SpaceX'in uzay kapsülünün deneme uçuşu başarılı oldu

Amerikalı astronotları taşımak için üretilen Crew Dragon ilk görevini başarı ile tamamlayarak, dünyaya döndü. Uzay kapsülü, Atlas Okyanusu'na iniş yaptı. (08.03.2019)  

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