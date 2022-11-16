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NASA "Ay'a dönüş" yolculuğunu başlattı

10 dakika önce

NASA'nın Apollo'dan 50 yıl sonra başlattığı Artemis projesi kapsamında ilk roket uzaya fırlatıldı. Ay etrafında insansız yolculuğun başarılı olması durumunda 2025'te astronotların Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yıl önceki Apollo misyonu sonrasında Ay'a dönüş projesini bugün fırlatılan roketle başlattı. Yunan Ay tanrıçası Artemis'in adını taşıyan "Artemis I" keşif projesi kapsamında insansız roket, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatılışının ardından Orion kapsülü Dünya yörüngesi dışına bırakılacak, 25 günlük uçuşun ardından Ay yüzeyine 97 kilometre yaklaşacak ve 64 bin 374 kilometrelik yolculuğun ardından Dünya'ya geri dönecek. Kapsülün 11 Aralık'ta denize düşmesi planlanıyor.

Ay'ın etrafında planlanan deneme yolculuğunun başarıyla tamamlanması durumunda NASA astronotlarının 2024'te Ay'ın etrafında uçması ve 2025'te Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor.

Roketin fırlatılması Ağustos ayında yakıt deposundaki sızıntılar, Eylül ayında da Florida'yı etkisi altına alan kasırga nedeniyle toplam üç kez ertelenmişti. Şimdiye kadar on yılı aşkın bir süreçte 37 milyar dolar harcanan projenin maliyetinin 2025 yılına kadar 93 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

NASA'nın 1962-1972 yılları arasında sürdürdüğü Apollo projesi kapsamında yapılan altı yolculukta toplam 12 astronot Ay yüzeyinde yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hedef Mars'a yolculuk

NASA'nın yeni Artemis projesi, uzun vadede Ay'da bir uzay üssü oluşturulmasını hedefliyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle Avrupa, Kanada ve Japonya uzay dairelerinin de destek verdiği yeni ay projesinin, gelecekte Mars'a insan yolculuğu gibi iddialı projeler için de bir ilk basamak oluşturabileceği düşünülüyor.

Mars'a giden ilk insanlar nerede yaşayacak?

Artemis projesinin direktörü Charlie Blackwell-Thompson, roketin fırlatılışı sonrasında projede çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, "Ekip olarak büyük gayretle çalıştınız. Bu sizin anınız. Hepimiz inanılmaz derecede özel bir şeyin, Artemis'in ilk yolculuğunun parçasıyız. Bu, ülkemizin Ay'a geri dönüşü ve Mars'a yolculuğun ilk adımıdır" diye konuştu.

Ancak Ay'dan daha zorlu şartlara sahip olan Mars'a insan yolculuğunun en az 10-15 yıl zaman alacağı tahmin ediliyor.

 

rtr / BK,ET

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