NASA çalışanı Serkan Gölge serbest

Türkiye'de Gülen yapılanması üyeliğinden tutuklanarak üç yıl önce hapse giren NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Serkan Gölge'nin bugün cezaevinden tahliye edildiğine dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Ortagus, hem ABD hem de Türkiye vatandaşı olan Gölge'nin "bir an önce evine dönebilmesinin" sağlanması için Türk yetkililere çağrıda bulundu. Ortagus, Gölge'nin davasının yanı sıra ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğinde görev yapan personelinin tutuklu yargılandığı davayı da takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ABD uzun süredir Gölge ve diğer tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapıyordu.

Tahliye gerekçesi belli değil

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, Gölge'nin tahliye sebebini belirtmedi ancak "doğru şeyin yapıldığını" söyledi.

Gölge'nin avukatlarından İsmail Cem Halavurt, Reuters'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin, cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmış olabileceğini ifade etti. Halavurt, bu konuda kendilerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Eşi Kübra Gölge de Serkan Gölge ile konuştuğunu ancak tahliye gerekçesi konusunda henüz bilgileri olmadığını söyledi. Kübra Gölge, eşinin verilen karardan mutlu olduğunu belirtti.

Cezası 5 yıla indirilmişti

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge'ye Şubat 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak bu karara yapılan itiraz sonucunda cezası Eylül 2018'de beş yıla düşürülmüştü. Mahkemenin, "terör örgütü üyeliği" mahkûmiyetini "terör örgütüne yardım etme" suçuna çevirdiği bildirilmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BK

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