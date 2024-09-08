Narin'in ölümüyle ilgili 21 gözaltı talimatı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, aralarında anne, baba ve kardeşlerinin de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alınması için talimat verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 21 gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki erkek kardeşi, üç amcası ve tutuklu amcasının eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir" dedi.

Tunç, "Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

19'uncu günde bulundu

Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni bu sabah Güran ailesinin evine yaklaşık iki kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Narin'in cansız bedeninin öldürüldükten sonra üzerindeki giysilerle dere kenarına çuvalla getirilip dereye yerleştirildiği, üzerinin taş ve ağaç dallarıyla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı görüldü" dedi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Cuma günü yeni bir ihbar üzerine bu bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Narin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken evinin bulunduğu mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

Amcası tutuklu

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri, okuduğu okulun güvenlik kamerasına yansımıştı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'i gösterirken Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği görülmüştü.

Soruşturma kapsamında Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Daha sonra ise Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S. G. gözaltına alındı. Amcasının aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen S.G. 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Ancak Güran ailesi, tutuklanan S.G.'nin suçlu olduğuna inanmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in cesedinin bulunmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan paylaştığı açıklamada "Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

DW/CÖ,HT

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