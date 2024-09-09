Narin'in ölümünde düğümü İstanbul Adli Tıp çözecek

Bir şüpheli, Narin'in ölüsünü muhtarla birlikte çuvalın içine koyduklarını itiraf etti. Yaklaşık 12 saat süren otopsiden ise her türlü suçu ortaya çıkaracak örnekler toplandı. Alican Uludağ'ın haberi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra dönüş yolunda kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedinin köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde 8 Eylül'de bulunmasıyla soruşturmanın seyri değişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası, 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin arasında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin vereceği ifade sonrası fail sayısının daha da artacağı belirtiliyor.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz aralanmadı, ancak yeni şüphelilerden birinin veridği verdiği ifade de amcanın olaydaki rolüne işaret ediyor.

Köyde yaşayan ve gözaltındaki 24 kişi arasında yer alan şüpheli, ifadesinde Narin Güran'ı Eğertutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Adı açıklanmayan şüphelinin "Narin'in amcası olan muhtar Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dediği öğrenildi.

Şüphelinin Narin'i kaybolduğu 21 Ağustos günü dere yatağına götürdüğü söyledi.

Kesin ölüm sebebi belirlenemedi

Narin Güran'ın otopsi işlemi ise dün geç saatlerde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Ancak Güran'ın kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda elde edilen bulgular tek tek toplandı. Cesedin üzerinden alınan numuneler, incelenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine ilişkin nihai raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu verecek. Bu raporun en erken 15 gün içinde hazırlanması bekleniyor.

Otopsi işlemi sırasında Narin Güran'ın öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadı. Olayın bu yönüyle ilgili soru işareti de Adli Tıp raporu ile ortaya konulacak.

Otopsi 12 saat sürdü

8 Eylül Pazar günü saat 10.50'de başlayan otopsi işlemi saat 23.15'te tamamlandı. Otopsiye ilişkin soruşturmayı yürüten üç Cumhuriyet Savcısı tarafından tutulan tutanağa DW Türkçe ulaştı.

Tutanağa göre, otopsi işlemine üç savcının yanı sıra Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanı Eren Akgündüz, Morg İhtisas Dairesi Başkanı Servet Kuzu, Adli Tıp Şube Müdürü Sedat Güldoğan, 4 Adli Tıp Uzmanı, bir patoloji uzmanı ile üç otopsi teknikeri katıldı.

Tutanağa göre, otopsi işlemi sırasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örnekleri detaylıca cesedin her noktasından alındı. Ceset üzerinden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örnekler toplandı.

Toplamda Narin Güran'ın cesedinden 91 örnek alındı.

Sol bacağı diz kapağından kopmuş

Daha sonra otopsi işlemine geçildi. Otopsi işleminin tümü kameraya alındı. Tutanağa göre, Narin Güran'ın sol bacağının diz kapağından itibaren koptuğu belirlendi. Ayrıca çuvalın içerisinde kaval kemiği olduğu değerlendirilen bir kemik bulundu.

Bacaktaki kopmanın sebebinin bulunması için bu kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildi.

Yine iç organlarından patolojik çalışmalar yapılması için doku örnekleri, saçlarından ise kimyasal inceleme yapılması için örnekler alındı.

Tutanakta Narin Güran'ın cesedinde bir yaralanmaya ilişkin bulgu elde edilemediği ve kesin ölüm sebebinin belirlenemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul adli Tıp Kurumu'na gönderilen nümeler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtilmiştir."

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