Narin soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili olarak ikinci kez gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A tutuklandı.

Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olan R.A. soruşturma kapsamında 8 Eylül günü gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. R.A., Salim Güran'la arasındaki mesajlaşmanın dosyayı girmesi sonrası ise yeniden gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde "suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme'' suçlamasıyla tutuklandı.

R.A.'nın tutuklanmasıyla aralarında Narin'in annesi, ağabeyi, amcalarının bulunduğu tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Salim Güran'la mesajlaşma: Daha ölmemiş

Salim Güran ile R.A. arasındaki yazışmanın cinayet düğümünün çözülmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, R.A.'nın ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş" diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girmişti.

R.A.'nın savcılıkta verdiği ifadeye DW Türkçe ulaşmıştı. Fotoğraf: Staatsanwaltschaft Diyarbakır

21 Ağustos günü kaybolan ve arama arama çalışmalarının 19'uncu günü 8 Eylül'de cansız bedeni mahalle yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelilerden Narin'in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi E.G. (18) "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek," amca F.G. (42) "Suç delillerini yok etmek," kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K. ve tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi M.S.A. (40) "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Baba Arif Güran ise serbest bırakılmıştı.

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