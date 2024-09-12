Narin soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saat 05.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi de bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece 'Beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda olan çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Hürriyete tahdit' suçlarından tutuklanmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir" bilgisini vermişti.

Soruşturma kapsamında beklenen raporlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Narin'in mezarını ziyaret eden Bakan Tunç, Narin'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlarla belirleneceğini de söyledi.

Bakan Tunç, Van Kriminal Daire Başkanlığınca olayda kullanıldığı değerlendirilen araçlardan alınan örneklerle birlikte kimyasal inceleme raporu ile yine olay yerinden elde edilen swap, pet şişe, toprak, balçık, taş parçaları üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarının inceleme sonuçlarının beklendiği bilgisini verdi.

Ayrıca HTS, MOBESE ve diğer kamera görüntüleri üzerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme yürütüldüğünü dile getiren Tunç, "Narin kızımızdan alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı diğer kısımları da daha ileri tetkik gerektiğinden İstanbul Adli Tıp Kurumumuza gönderildi. Bu doku örneklerindeki incelemeler devam etmektedir. Adli Tıp Kurumundan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir" dedi.

DHA / MUK,JD

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