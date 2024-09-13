Narin soruşturması: Anne ve abi dahil 8 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümü ile ilgili soruşturmada anne ve abinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Anne ve abi "Kasten öldürme suçuna iştirak etme" ile suçlanıyor.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Narin'in annesi Yüksel Güran ve abisi E.G.'nin de aralarında bulunduğu sekiz şüpheli tutuklandı.

Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada dokuz şüpheli adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Narin'in annesi Yüksel Güran (44) ve abi E.G. (18) "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek," amca F.G. (42) "Suç delillerini yok etmek," kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K. ve tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi M.S.A. (40) "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salim Güran'ın 15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat B. 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Baba serbest bırakıldı

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısı tarafından 22 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dokuz şüpheli akşam saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, Narin'in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan üç kişiye adli kontrol şartı getirildi.

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Narin'in üzerinde başka bir DNA'ya rastlanmadı

Bu arada Narin Güran'ın cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasının ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside alınan numunelerle ilgili incelemeler sürüyor. Alınan numunelerden elde edilen sonuca göre Narin Güran’ın üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadığı öğrenildi.

Hazırlanan raporu değerlendiren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmamasının cesedin uzun süre suda kalmış olmasından kaynaklanabileceğini ifade etti. Eren, "Suda kalmış olması nedeniyle DNA yok oluyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporu, ölüm sebebine ilişkin bir rapor değil. Bu rapor, ceset üzerinde ve torba üzerinde bulunan eşyalar üzerinde üçüncü kişilere ait DNA örneklerine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapordur. Zaten biz, cesedin 19 gün gibi uzun süre su altında kalmış olması ve orada bulunduğu ortam itibarıyla üçüncü kişilere ait DNA örneklerinin kaybolmuş olma olasılığını zaten değerlendirmiştik" diye konuştu.

DHA, ANKA/JD, MUK

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