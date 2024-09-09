Narin kendi köyünde toprağa verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün kendi köyünde toprağa verildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Narin Güran'ın cenazesi bu sabah saat 10.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi.

Narin'in naaşı önce Tavşantepe'ye komşu Batı Karakoç Köyü'ne götürülerek cenaze töreni düzenlendi. Ardından defnedilmek üzere Tavşantepe Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldüğü dikkati çekerken, Narin ağıtlar arasında Tavşantepe köyünde defnedildi. Cenaze törenine Narin'in gözaltında olan annesi ve babası ise katılmadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında Narin'in annesi ve babasının yanı sıra iki ağabeyi, üç amcası ve yengesi de bulunuyor.

Adli Tıp incelemesi sürüyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra dün sabah cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlerinde sona erdi. Narin'in deforme olmuş bedeninin, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gece yaptığı açıklamada, otopsi sırasında Narin'den alınan doku örnekleri üzerinde "kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması" gerektiğini belirterek, "Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir" dedi.

DW, DHA/JD, MUK

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