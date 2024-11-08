Narin Güran davasında ikinci gün

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. İkinci günde ise tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Avukat Nahit Eren'e aileden tepki

İlk olarak dinlenen ağabey Baran Güran, Mahkeme Başkanı'nın sorularını yanıtladı. Güran, pek çok soruya "bilmiyorum" ve "duymadım" yanıtını verdi. Daha sonra söz alan eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Salim Güran'ın kendisine yönelik "Sen neyin peşindesin?" sözlerini hatırlatarak "bir çocuğun hakkının peşinde olduğunu" söyledi. Eren, "Adli Tıp'ta, hayatın en güzel kokusuna sahip bir çocuğun getirildiği hali izlemek zorunda kaldım. Sana teşhis yaptıracaklardı, 'Baran, görme' dedim" dedi. Bunun üzerine aile avukatları ve baba Arif Güran Eren'in konuşmalarına tepki gösterdi.

Sorularına devam eden Nahit Eren, "Cezaevindeki kardeşin ısrarla kamera kaydını soruyor. Dosyada öyle bir kamera kaydı görmedim. Bu kamera kaydı neydi?" diye sordu. Baran Güran, "Ben kamera kaydı görmedim. Sosyal medyada yazılıyordu. Ben de onu söyledim. 18 yaşındaki bir çocuk cezaevinde. kardeşimiz cezaevine atıldı diye sahipsiz mi bırakalım?" diye yanıtladı.

Baran Güran: Bilerek 5 saat dedim

Duruşma Diyarbakır Barosu avukatlarının soruları ile devam etti. Kardeşini akşama doğru köye geldiği gibi aramaya başladıklarını söyleyen Baran Güran, "Amcamlarda yemek yerken beni aradılar. Beş saattir kayıp diye ihbar yaptım çünkü bana biraz daha arayın diyebilirlerdi" dedi. Aile Bakanlığı avukatlarının "Narin'e sence ne oldu" sorusu üzerine Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ı göstererek "Bu pisliğin kardeşimi götürdüğünü düşünüyorum" dedi. "Nevzat soğukkanlılıkla cinayet işledi" diyen Güran'a mahkeme başkanı "Ama işlemedim, cesedi ortadan kaldırdım diyor" dedi. Baran Güran ise "Yalan söylüyor" diye karşılık verdi.

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Terlik nasıl bulundu?

Daha sonra tutuklu sanık Muhammed K. (Narin'in dayısının oğlu) terliği nasıl bulduğunu anlattı. Mahkeme Başkanı, terliği o yoldan onlarca kez geçenlerin değil Muhammed K.'nın bulduğunu hatırlatarak, "Sana biri soruşturmanın yönünü değiştirmek için oraya koymanı istemiş olabilir mi?" sorusunu sordu. Muhammed K. ise "Öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Hakimin, terliği bulduğunu aileye haber vermeyi nasıl unuttuğunu sorması üzerine Muhammed K., "36 saat uykusuz ve yorgundum" diy konuştu.

Narin Güran'ın kuzeninden işkence iddiası

Duruşmada Narin'in kuzeni Osman G. de tanık olarak dinlendi. Osman G., "Enes'le sadece Narin kaybolduğu gün görüştüm" dedi. Tanığa, Narin'in diğer kuzeni Muhammed'in terliği nasıl bulduğu anlattırıldı. Savcının "Altı kez bu yolu kullandın ve 'bu terliği görmedim' dedin. Senin altı kez görmediğini jandarma ve AFAD'ın görmediğini Muhammed nasıl almış?" sorusuna Osman G., "Arabadan inmemiş ve kapıyı açıp almış. Bana öyle söyledi" yanıtını verdi. Sanık avukatlarının "Kaç gün gözaltında kaldınız?" sorusuna da G., "Gözaltında kötü muamele gördüm. Narin'in cenazesinin bulunduğu gün dişime kerpeten atma, ayak tırnaklarımı çekmeye teşebbüs ettiler. Kaba dayak gibi işkenceler gördük. Suçlunun bulunmasını istiyorduk. Suçlu ailemizin içinde olmadığı için sustuk" yanıtını verdi.

Yenge de Nevzat Bahtiyar'ı suçladı

Daha sonra tutuklu Maşallah Güran'ın (Narin'in yengesi) dinlenmesine geçildi. Maşallah Güran, kadınların kavgasını soran hakime 'Oy Narin hangi şerefsizler sana kıydı' dedim. Teyzesi geldi 'anlatsaydınız böyle olmazdı' dedi. Ben de 'bir şey bilmiyorum, biliyorsan sen söyle' dedim" diye yanıt verdi. Güran hakimin, "Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin" ifadesi üzerine ise "Hayır öyle bir şey kesinlikle demedim" dedi. Hakimin, "Sizi yönlendirdiler mi?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi. Nevzat Bahtiyar'ın cinayet şüphelisi olduğunu söyleyen Maşallah Güran, hakimin "Ama hepsi cinayet şüphelisi, sadece Nevzat değil" sözleri üzerine, "Kamera kayıtları inşallah çıkar, herkes o zaman görür. Kim yapmışsa açığa çıksın" diye konuştu.

Çocuk tanık: Salim Güran eve hiç gelmedi

Duruşmada tanık çocuklar, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile dinlendi. Çocuk tanık M.E.G., psikolog eşliğinde verdiği ifadede o gün evde kahvaltı yaparken Muzaffer amcasının geldiğini söyledi. M.E.G. Salim amcasının ise o gün eve hiç gelmediğini belirterek "Gelseydi sesleri bana gelirdi, uyanırdım" dedi.

Daha sonra Salim Güran'ın 15 yaşındaki kızı G.G. dinlendi. Narin'in kaybolduğu günü anlatan G.G. babasının 15.30 gibi evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. O gün hep evde olduğunu, olay günü kimsenin eve gelmediğini anlattı. G.G., sanık Enes Güran'ın HTS kayıtlarına göre eve geldiği bilgisinin hatırlatılması üzerine "Gelmedi" diye konuştu.

İlerleyen dakikalarda mahkeme salonunda ifadesi alınan çocuklarla ilgili tartışma yaşandı. M.E.G. ifade verirken 6 yaşındaki kardeşi durmak istemedi ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine M.E.G., "Bir şey diyeceğim. E. durmuyor, ikide bir gitmek istiyor" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı M.E.G'ye son soruyu sormak istedi ancak küçük kardeş ağlamaya başlayınca ifadeyi yarıda kesti.

Narin Güran davasının ikinci gününde tanıklar dinlenirken baba Arif Güran, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mahkeme başkanı, Güran'ın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Salim Güran'ın eşi: Cesedi kim götürmüşse o öldürmüştür

Duruşmada Salim Güran'ın eşi Melek Güran da dinlendi. Melek Güran, "Saat 12.00'da çarşıya çıktık. 14.00’de eve geldik. Eşim 'ben acıktım, bana bişeyler hazırla' dedi. Sonra Salim uyudu biraz. 15.30 gibi çıktı. Tarlaya gitti. Enes o gün bize gelmedi. Kızlarım da evdeydi. Ben de çıkmadım. Eşimin yönlendirmelerine şahit olmadım. Bir hafta boyunca eşim sürekli aramalardaydı" dedi. Nevzat Bahtiyar ile eşinin arasının araba meselesi nedeniyle kötü olduğunu söyleyen Melek Güran, "Bu süre zarfında Salim’den şüphelenmedim. Beni dövdüler. Oğlumun gözünün önünde dövdüler, bize küfürler atıyorlardı. İfademi o zaman baskı ve siddet altında vermiştim" ifadelerini kullandi. Eşinin kendisini aldatmayacağını söyleyen Melek Güran, "Narin 16 Temmuz'da Salim'in kullandığı araca bindi. Nişan vardı, düğüne gittik. Narin'i o öldürmüş olamaz. Cesedi kim götürmüşse o öldürmüştür" diye konuştu.

Duruşmada Narin’in yengesi Hediye Güran da tanık olarak dinlendi. Diyarbakır Barosu avukatı Nahit Eren'in, "Narin'in kaybolduğu gün saat 15.00 ile 17.00 arası neredeydin” sorusuna "Evdeydim" yanıtını veren Hediye Güran Eren'in, "Ama oğlun '1'de uyandım uyandığımdan annem evde yoktu, 17.00'ye kadar gelmedi' dedi" sözleri üzerine "Saatlerde yanılmış olabilirim" diye konuştu.

Davada tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

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